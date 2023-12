Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır 2030'u işaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz Türkiye'de 2030 yılına geldiğimizde 100 bin tekno girişimin kurulması ve bunun en az 100'ünün Turkcorn yani milyar dolarları aşan teknoloji girişimleri olmasını hedefliyoruz" dedi.

Uluslararası bir startup zirvesi olan İstanbul Uluslararası Gelişim Zirvesi Take Off, bu yıl 6. kez girişimcileri, yatırımcıları, mentorları ve girişim ekosisteminin tüm oyuncularını bir araya getirdi. Zirveye, 43 ülkeden bin 252 başvuru alan Girişimcilik Zirvesi'nde 200 yerli ve yabancı girişimci yer aldı. Zirvenin ikinci gününde programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şirketlere ve girişimcilere yönelik bir konuşma yaptı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kacır, "Bizim için çok anlamlı bir etkinlikteyiz. Küresel ölçekte gerçekleşen girişimcilik zirvesi Take-Off'dayız. Türkiye olarak milli teknoloji hamlesi yolculuğumuza bir heyecanla ve coşkuyla devam ediyoruz. Milli teknoloji hamlesi her zaman vurguluyoruz. Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirebilmesi, rekabetçi şekilde üretebilmesi ve dünyaya ihraç edebilmesi yolculuğu. Bu yolculukta savunma sanayinde elde ettiğimiz birikimi kazanımı hızla teknolojinin diğer alanlarına çoğaltmaya, yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Bütün bu süreçlerde en önemli kıymetimizin, beşeri sermayemiz olduğunu biliyoruz. En önemli yatırımı da her zaman gençlerimize ve girişimcilerimize yapıyoruz. Böylelikle Türkiye'nin teknoloji girişimciliği yolculuğunda ilerlemesine vesile olan işlere imza atıyoruz. İşte bugün altmıştan fazla şehrimizde yükselen 101 teknoparkımızla, Türkiye'nin dört bir yanında, çalışmalarını sürdüren bin 600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezimizle teknoparklarımızda inovasyon projelerine imza atan 9 bin 800'den fazla teknoloji girişimimizde ve nihayetinde 270 bini aşan insan kaynağımızla muazzam bir kapasite inşa etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye'de 2030 yılına geldiğimizde 100 bin teknolojinin kurulmasını ve bunların en az yüzünün milyar dolar değeri aşan teknolojik girişimleri olmasını hedefliyoruz"

Take Off zirvesine katılan 200' girişimden 79'unun Teknofest'ten doğduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Bu kapasite her geçen gün yeni neticeler, yeni sonuçlar doğurmaya devam ediyor ve böylelikle Türkiye teknoloji geliştiren üretenle rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor. Biz nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülkeyiz. Avrupa'nın pek çok ülkesinden 10-15 yaş daha genç ve son derece dinamik bir nüfusa sahibiz. O vakit yapmamız gereken en önemli iş, gençlerimizin önünü açmak girişimcilerimizin önlerindeki engelleri kaldırmak, onların ihtiyaç duyduğu tüm imkanları seferber edebilmek. Finansman kaynaklarından altyapıya, teknoloji girişimciliğini Türkiye'de geliştirmek adına pek çok işi bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Ben Take-Off'u da çok önemli bir etkinlik, çok önemli bir organizasyon olarak değerlendiriyorum. Geçtiği yıllardır Teknofest'in bir yan etkinliği olarak gerçekleşen Take- Off artık müstakil bir küresel girişimcilik zirvesi olarak gerçekleşiyor. Ve bu yıl zirveye 200'den fazla teknoloji girişimi katıldı. Ve bunların 79 Teknofest'lerden doğan girişimler. Her zaman vurguluyoruz. Teknofest'ler Türkiye'nin girişim fabrikasına dönüşüyor. Teknofestler'de çok erken yaşlarda girişimcilik projelerinin tohumlarını eken gençlerimiz şimdi Take - Off vesilesiyle yatırımcılarla, kurumsal iş liderleriyle buluşuyor. Ve girişimlerini büyütme imkanına kavuşuyor. Biz Türkiye'de 2030 yılına geldiğimizde 100 bin tekno girişiminin kurulmasını ve bunların en az yüzünün Turcorn'lar yani milyar dolar değeri aşan teknolojik girişimleri olmasını hedefliyoruz. İnşallah bütün bu çalışmalar bizi hedeflerimize adım adım yaklaştıracak" dedi.