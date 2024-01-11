2024 yılı KPSS takvimi açıklandı!
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2024 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 09:00, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:06
"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2024 Yılı KPSS Merkezi
Yerleştirme Takvimi" belirlendi.
Buna göre, 2024 KPSS-1 yerleştirme döneminde kurumlarca kadro talepleri 1 Nisan-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında bildirilecek, adaylar yerleştirme tercihlerini ise 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapacaktır.
2024-2 yerleştirme döneminde ise idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.