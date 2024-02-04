Akademik Teşvik Ödeneği, Ödenek İşlemleri ve Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri hakkında KBS duyurusu

Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
AK Parti Hatay adayları açıklandı
AK Parti Hatay adayları açıklandı
'Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı'
'Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 şüpheliye işlem yapıldı'
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Emekliler ne kadar maaş farkı alacak?
Emekliler ne kadar maaş farkı alacak?
Erdoğan yazar Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı
Erdoğan yazar Alev Alatlı'nın cenaze törenine katıldı
Erbakan açıkladı! AK Parti ile ittifak yapmayacağız
Erbakan açıkladı! AK Parti ile ittifak yapmayacağız
Kuzey Irak'ta bir asker şehit
Kuzey Irak'ta bir asker şehit
İzmir Büyükşehir adayından suda yüzde 50 indirim sözü
İzmir Büyükşehir adayından suda yüzde 50 indirim sözü
'Kafes-35' operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
'Kafes-35' operasyonunda 34 şüpheli yakalandı
Ulaşım yatırımlarında öncelik Deprem Bölgesi'nin
Ulaşım yatırımlarında öncelik Deprem Bölgesi'nin
Emekliye ek zamda ödeme tarihleri belli oldu
Emekliye ek zamda ödeme tarihleri belli oldu
TCMB'nin en genç başkanı olarak atanan Karahan'ın özgeçmişi göz dolduruyor
TCMB'nin en genç başkanı olarak atanan Karahan'ın özgeçmişi göz dolduruyor
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam Resmi Gazete'de
Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kartel elebaşı İstanbul'da yakalandı
Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek
Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek
Maliye Bakanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti
Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?
İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu ?
Bu hafta yatırım araçlarının performansı ne oldu ?
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'
'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'
Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor
Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Akademik Teşvik Ödeneği, Ödenek İşlemleri ve Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri hakkında KBS duyurusu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 29.01.2024 tarih ve 2839320 sayılı ve Personel Ödemeleri İle İlgili KBS Duyurusu SIRA NO: (2024/4) başlıklı yazılarıyla Akademik Teşvik Ödeneği, Ödenek İşlemleri ve Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri hakkında açıklama yaptı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 03 Şubat 2024 23:16
Yazdır
Akademik Teşvik Ödeneği, Ödenek İşlemleri ve Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri hakkında KBS duyurusu

1- Akademik Teşvik Ödeneği

Bilindiği üzere, 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de (3. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde "Akademik teşvik ödeneği; her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetler esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir" hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şubat/2023 - Ocak/2024 dönemi arasında ödenen akademik teşvik ödenekleri puanlarının güncellenmesi gerektiğinden, 2024 yılı Şubat ayından itibaren yeni dönemde akademik teşvik ödeneği alacak akademik personelin akademik teşvik ödenekleri puanlarının Diğer Tazminat Bilgi Girişi Ekranından ilgili tazminat kodu seçilerek girilmesi gerekmektedir.

2- Ödenek İşlemleri

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan "2024 Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)"nin (A) bölümünün üçüncü maddesinde; Anayasa Mahkemesinin 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/9/2023 tarihli ve E:2020/33, K:2023/161 sayılı Kararından bahisle, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak ödemeler için de yeterli ödeneği ve dolayısıyla ödenek gönderme belgesi olmaksızın harcama yapılmayacağı belirtilmektedir. Buna göre, personel ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması bakımından, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) maaş işlemlerini yürüten gerçekleştirme görevlilerince (maaş mutemedi) Harcama Yönetim Sisteminden (HYS) "Veri Giriş Görevlisi" rolü alınarak, HYS üzerinden söz konusu ekonomik kodlar için yeterli ödeneğinin bulunup bulunmadığına yönelik kontrollerin yapılması gerekmektedir.

3- Yabancı Dil Tazminatı

KBS'de yabancı dil tazminatı bilgi girişine yönelik yapılan kontrollerde; yabancı dil tazminatı bilgi girişinde dil seviyesi 5 yıllık süresi dolması nedeniyle bir alt seviyeye düşmesi gerektiği halde veri girişi hatasından kaynaklı nedenlerle bir alt seviyeye düşmediği için hatalı olduğu düşünülen ekli listede yer alan personelin dil tazminat bilgilerinin kontrol edilerek, yabancı dil tazminatı tutarının ödenmesine devam edilecek personel için yeniden yabancı dil tazminatı bilgi girişinin yapılması gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber