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Ne olduysa son 10 günde oldu

AK Parti kaynaklarına göre dip dalga son 10 günde geldi. Beklentiler boşa çıkınca emekli, sandığı boykot etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 07:45, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 07:49
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Ne olduysa son 10 günde oldu

AK Parti yönetiminde "seçim yenilgisi" detayları incelenmeye devam ediyor. Kaynaklar "Bir dip dalganın geleceği belliydi" diyerek sanki 31 Mart'ın "kaçınılmaz bir şekilde beklendiğini" söylüyor. Son bir haftada emekliler yüzünden 'Kırılma' yaşandığına dikkat çeken parti kaynakları "Özellikle İstanbul'da kampanyanın başında iki aday arasında çok fark yoktu. Gerçekten de kafa kafaya bir durum vardı. Ama İmamoğlu, son dönemde, 17+1 söylemi geliştirdi. Bu söylemin de bizim açımızdan sahadaki yansımaları oldu. Ne olduysa son bir hafta 10 gün içinde oldu" diyor ve şöyle devam ediyor: Emeklilerle ilgili bir beklenti oluştu. 'Cumhurbaşkanı müjde açıklayacak' şeklinde bir söylem dalga dalga yayıldı. Ama bu gerçekleşmedi. Aslında AK Parti seçmeni son ana kadar Cumhurbaşkanı'nın bir adım atacağına inanıyordu. Çünkü geçmişte de böyle olmuştu. Mesela, 5 bin liralık ikramiyenin kapsamının genişletilmesi, emekli zamlarının yüzde 50'ye çıkarılması gibi. Fakat olmadı.

HER YERDE BOYKOT VARDI

Seçim günü her yerde AK Partili seçmenin sandık boykotuna şahit olduk. Seçmenimizin eli başka partiye oy vermeye de gitmedi. Sandığa gitmemeyi tercih etti. Mesela bir şehirde sandık sandık tespit ettik. 60 binden fazla seçmenimiz sandığa gelmedi. Bunların çoğu emekli seçmendi.

İZMİRLİ CHP'Lİ DE KÜSTÜ

Türkiye genelinde sandığa gitmeyenlerin en az yüzde 60'ının kendi seçmenleri olduğunu savunan AK Parti kurmayları İzmir'de ise tersi bir durum yaşandığını ifade ediyor. Bu ildeki adaylık tartışmaları yüzünden CHP seçmenin İzmir'de sandığa gitmediğini tespit ettiklerini belirten kurmaylar bu durumun, CHP'nin İzmir'de 2019'a göre 10 puan oy kaybetmesineyol açtığını kaydediyor. CHP'nin adayı 2019'da 1 milyon 549 bin, pazar günkü seçimlerde ise 1 milyon 292 bin seçmenin oyunu aldı. CHP'nin İzmir adayı belirlenirken, eski başkan Tunç Soyer yerine Cemil Tugay'ın tercih edilmesi hem parti teşkilatlarında hem de CHP seçmeni nezdinde tepkilere sebep olmuştu.

YÜCEL KAYAOĞLU

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