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Bakan Bolat: 11 ilde E-Birliktelik kampanyasını başlatıyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesinin kalkındırılmasına katkı sunmak amacıyla E-Birliktelik kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 14:58, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:23
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Bakan Bolat: 11 ilde E-Birliktelik kampanyasını başlatıyoruz

Bakan Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde ticareti canlandırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte hazırlanan "Deprem Bölgesi E-Birliktelik" kampanyasının lansmanına katıldı. Burada konuşan Bolat, Ticaret Bakanlığınca yapılan çalışmaların yanı sıra toplamda 75 işletmenin katılımıyla 'E-ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (E-Seferberlik) başlatıldığını belirterek, "Yardımlaşma seferberliği çerçevesinde deprem bölgesine yardım amacıyla toplamda 397 milyon 76 bin 249 Türk Lirası değerinde 4 milyon 716 bin 579 adet ürünün e-ticaret platformları aracılığıyla satışı sağlanmıştır" diye konuştu.

"Depremden etkilenen 11 ile destek olmak amacıyla E-Birliktelik kampanyasını başlatıyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ile destek olmak amacıyla "Elektronik Ticaretle Birlikte Çok Daha İyiye (E-Birliktelik)" kampanyasını başlattıklarını dile getiren Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde yer alan ancak daha önce e-ticaret faaliyetinde bulunmayan esnaf ve tacirlerimize kampanyaya katılım sağlayan e-ticaret şirketleri; 1 ila 3 ay komisyonsuz ya da düşük komisyonlu satış desteği verilmesi, e-ticarete ilişkin altyapı, reklam, pazarlama ve platformda görünürlük desteği verilmesi, bölgeye ait coğrafi işaretli ürünlerin ihracatını kolaylaştırıcı çalışmalar yapılması, hem esnaf ve tacirlere hem de esnaf ya da tacir olmayan dezavantajlı gruplara (ev hanımları ve engelli bireyler gibi) e-ticaret eğitim desteği verilmesi gibi destekler sağlayarak, deprem bölgesinde ticaretin canlandırılmasına katkı vereceklerdir."

Bolat, hazırlanan E-Birliktelik kampanyası ile deprem bölgesinde sürdürülebilir bir e-ticaret ekosistemi inşası, milli zenginliklerin uluslararası arenaya tanıtılması ve henüz e-ticaret ile tanışmayan esnaf ve KOBİ'lerin ürünlerini yepyeni pazarlara tanıtabilmesini hedeflediklerini kaydetti.

"E-ticaretin genel ticaret içindeki payı da ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise deprem bölgesinin süratle toparlanması adına yapılabilecek belki de en önemli faaliyeti, üretim ve ticaret hayatına doğrudan etki edecek çalışmalar olacağını dile getirerek, "Bu anlamda teknoloji ve dijital çağın bize sunduğu imkanlardan en verimli şekilde faydalanmalıyız. Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı son verilere göre 2023 yılının ilk 6 ayında e-ticaret hacmi 652 milyar liraya ulaştı. E-ticaretin genel ticaret içindeki payı da ilk kez yüzde 20'nin üzerine çıktı. Demek ki, tüketiciler artık dijital ortamı tercih ediyor" dedi.

"Kampanya 3 ay boyunca devam edecek"

Hisarcıklıoğlu, kampanyanın 3 ay boyunca devam edeceğine dikkat çekerek, "E-Ticaret Meclis Üyesi 20 şirketimiz, deprem bölgesinde yer alan yerel üretici ve satıcılarımıza çeşitli destekler sunacak. Kampanya ile e-ticaret şirketlerimiz, deprem bölgesinde bulunan ve e-ticaret platformlarında satış yapacak şirketlerden 3 ay boyunca komisyon ve hizmet bedeli alınmayacağını taahhüt ediyor. Bunun yanında bölgedeki satıcıların ve ürünlerinin ülke genelinde öne çıkmaları ve satış miktarlarını artırmaları adına reklam desteği verilecek" açıklamasında bulundu.

"Kadın girişimcilerin hazırladığı ürünler ile coğrafi işaretli ürünlerin satışına öncelik verilecek"

Kampanya dönemi boyunca kadın girişimcilerin hazırladığı ürünler ile coğrafi işaretli ürünlerin satışına öncelik verileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu ürünlerin ayrı bir etiketle öne çıkarılması sağlanacak. Böylece 81 ilden tüketicilerimizin bu ürünlere daha kolay erişmesi sağlanacak. E-ticaret şirketlerimiz yine bu kampanya kapsamında yöresel ürünlere alım garantisi verecek. İlave olarak ihtiyaç sahipleri için gıda paketi desteği sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Lansmana Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar ve kampanyada yer alacak 20 şirketin temsilcileri katıldı.

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