Trabzonspor'dan 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle TFF'ye tepki
Trabzonspor Kulübü, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 15:29, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:30
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadesi kullanıldı.