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AK Parti'den 31 Mart komisyonu

31 Mart öz eleştirisinin yapıldığı önceki günkü AK Parti MYK'sı gündemde. MYK'da seçim sonuçlarının siyasi boyutunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulması da kararlaştırıldı. Erdoğan'ın toplantıda sert bir giriş konuşması yaptığı ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söylediği belirtiliyor. Erdoğan, "Çalışacağız, analiz edeceğiz, nerede ne yanlışımız var; ben dahil dönüp önce kendimize bakacağız. Oy kaybını bir tek nedene ve başlığa indirgemek kolaycılık olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 07:58, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 08:06
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AK Parti'den 31 Mart komisyonu

AK Parti, 31 Mart seçimlerinin ardından önceki gün oy kayıplarının nedenlerini masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) tek gündemi seçimdi. Üyelerin sonuçlara ilişkin fikirlerini paylaştığı toplantıda, Erdoğan, rehavet uyarısı yaptı.

OY KAYBININ TEK NEDENİ YOK
MYK'da seçim sonuçlarının siyasi boyutunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulması kararlaştırdı. Aynı sandıktaki büyükşehir, ilçe, belediye meclisi oyları karşılaştırılarak sapma sorgulanacak. Sandığa gelmeyen seçmenin gelmeme nedeni ve profili mercek altına alınacak. Erdoğan, "Çalışacağız, analiz edeceğiz, nerede ne yanlışımız var ben dahil dönüp önce kendimize bakacağız. Bir ekip kuralım, süreci iyi araştıralım, elimizdeki argümanları iyi değerlendirelim. Oy kaybının tek bir nedene ve başlığa indirgemek 'kolaycılık' olur. Birçok sebebi var; şartlar, siyaset, ekonomi, adaylar. Oy kaybının ana nedeni ne sadece ekonomi ne de salt adaylar. Sosyolojik birçok boyutu var" dedi.

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM
Erdoğan'ın, millete karşı olumsuz tavır takınanların partiden temizleneceğini söylediği öğrenildi. Toplantıda, MYK üyelerine tepkisini dile getiren Erdoğan'ın sert bir giriş konuşması yaptığı, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını dile getirdiği iddia edildi. Erdoğan'ın, "Gazze krizi gibi elimizden gelen her şeyi yaptığımız ve bedel ödediğimiz bir meselede dahi siyasi saldırıları savuşturmayı, kimi çevreleri ikna etmeyi başaramadınız. İsrail ile olan ticaret konusunu, hayat pahalılığı ve emekli maaşlarının nedenlerini iyi anlatamadınız" dediği kaydedildi.

Kurmaylardan ilk savunma
Öte yandan toplantıda, "Seçimden bir hafta önceki tablo ile seçim arasında dağlar kadar fark var. Ne olduysa son bir haftada oldu" değerlendirmesi yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de toplantıda söz aldığı öğrenilirken, Şimşek'in oy kaybının ekonomi ile alakalı olmadığını söylediği öğrenildi. Şimşek'in, "Oy kaybı sadece ekonomi ile alakalı değil. Ankara memur kenti. Memur'a zammı verdik, başkentte sorunu çözdü mü? Emeklinin gelirini 3 kat artırdık yine çözmedi. Önce enflasyonu düşürmeliyiz. Birkaç ay sonra enflasyon yüzde 40'a düşecek. 1,5 yılda sakinleyecek" yorumunu yaptığı iddia edildi.

Sokaklarda kaosa izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de güvenlik mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin üzücü bir olay yaşanmadan sona erdiğini belirterek, bazı şehirlerde bölücü örgüt sempatizanlarının provokasyonlarının da emniyet mensuplarının gayretleriyle boşa çıkarıldığını ifade etti. Konuşmasında terörle mücadele vurgusu da yapan Erdoğan, can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini gördüklerini söyledi. Özellikle dün (önceki gün) akşamdan itibaren bazı illerde sokakları karıştırma, milletin malına, mülküne saldırma hadiseleri yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı bir hak arama yolu olarak görürse karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz. Ama Kandil'deki terör baronlarının da vatandaşlarımıza tekrar musallat olmalarına, milletin imkanlarını dağdaki teröristlere peşkeş çekmelerine kesinlikle izin vermeyiz, veremeyiz."

Resul Ekrem Şahan

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