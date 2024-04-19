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Sınavsız yönetici atamasında bu uygulama yaygınlaşmalı!

Üniversitelerde sınavsız yönetici kadrolarına atamalarda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından geliştirilen yöntem yaygınlaştırmalı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2024 11:30, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:58
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Sınavsız yönetici atamasında bu uygulama yaygınlaşmalı!

Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumlarında Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri kadrolarına yasal hizmet süresi ve en az lisans mezunu olan adaylar "Rektörün takdiri ve seçimi" doğrultusunda sınavsız atanabilmektedir.

Zaman zaman bu kadrolara başarılı bir kariyer ve üniversite tecrübesi yerine "referansa dayalı yapılan tercihler" yüzünden üniversitelerin idari işleyişinde ciddi sorunlara sebebiyet verdiğini dile getirmiştik.
Bu nedenle, üst yönetim açısından bakıldığından seçimi ve atamayı doğrudan birkaç kişi üzerinden yapma kolaylığı varken; adaylar arasından başvuru almak, yazılı sınav gerçekleştirmek ve mülakat yapmak suretiyle atama yapmanın oldukça cesaret isteyen bir iş olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu cesareti gösteren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini geçtiğimiz yıl sizlerle paylaşmıştık. (3 Ağustos 2023 tarihli habere ulaşmak için TIKLAYINIZ.)
İlgili üniversite geçtiğimiz yıl çıkmış olduğu duyuru sonrası şartları taşıyan personeli arasında yaptığı yazılı sınav, eğitim ve mülakat sonrasında atama yaparak tüm yükseköğretim kurumlarına örnek olacak bir süreci başarıyla tamamladı.

Aynı şekilde, bu yıl da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından "Yüksekokul Sekreterliği Kadrosu İçin Yönetici Adayı Belirleme Programı" çağrısına çıkılmıştır.

Söz konusu programla ilgili bilgilendirmede; "Üniversitemizde idari personelin performans ve motivasyonlarını artırmak ve Üniversitemiz kalite çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla münhal bulunan Yüksekokul Sekreterlik pozisyonlarında, görevi yürütebilecek yönetici adaylarının belirlenmesi için bir program başlatılmasına karar verilmiş ve ilki 2023 yılı içinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilecek olan yeni program kapsamında münhal bulunan 1 (adet) yüksekokul sekreterliği kadrosu için aşağıda belirtilen takvim ve şartlar çerçevesinde adayların başvurusu alınacak, başvurucuların mevzuat açısından hazır bulunuşluk düzeyleri yazılı sınav ile ölçülerek, gerçekleştirilecek olan eğitim programı ve mülakata katılacak adaylar belirlenecektir. Adayların yetkinlik ve yeterlilik düzeylerinin ölçülmesi amacı ile yapılan değerlendirmeler, atama sürecine katkı sağlamak üzere idarenin takdirine sunulacaktır. Yukarıda da yer verildiği üzere yapılacak olan sınav bir hazır bulunuşluk sınavı olup, adayların mevcut mevzuat bilgilerinin ölçülerek bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Başvuru tarihleri ile sınav tarihi arasındaki süre bu nedenle kısa tutulmuştur." ifadelerine yer verilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak yönetici yetiştirilmesine imkan vermesi açısından bu uygulamanın tüm yükseköğretim kurumlarında yaygınlaşması açısından konuyu bir kez daha ilgililerinin dikkatlerine sunuyoruz.

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