CHP lideri Özel: Bu ülkedeki herkes Anayasa'ya harfiyen uymak zorunda

Yerel seçimlerde istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de ayrılıklar devam ederken partisinden istifa eden Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, grup toplantısı öncesi CHP'ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

ÜYE ÇAĞRISI

Özel'in açıklamaları şöyle:

Yeni bir üye kampanyasını başlatıyoruz. Hep birlikte baba ocağının kapılarını ardına kadar açıyoruz. Gençlik kolları başkanım gençleri CHP'ye gelmeye üye olmaya davet edin. CHP'ye üye olmayan ancak ilgi duyan gençlere buradan sesleniyorum, gelin bu partiye kayıt yaptırın siyaset yapın sizlere çok ihtiyacımız var.

En çok üye yapan gençlik kollarına, ilçesine, iline, başkanına çok özel ödüller vereceğiz.

TBMM'NİN 104. YIL DÖNÜMÜ

Dün TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladı.

Birileri aksini söyleyip tarihi bir gaf yapmış olsa da bu Meclis, dünya da tek sandıkla demokrasiyle kurulmuş Meclis'tir. Bu Meclis, savaşı yürütmüş Meclis'tir. Bu Meclis, Cumhuriyet'i ilan etmiş Meclis'tir.

ANAYASA MESAJI

Zengin ve adil bir Türkiye'yi inşa etmenin yolu ve önümüzdeki görev 3 alanda adaleti sağlamaktan ibadettir. İlki, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülke ve mahkemelerdeki adalet. İkincisi, sosyal adalet. Üçüncüsü ise ekonomik adalet. Biz bu ülkeye adalet getirene kadar ve kimsenin hakkını kimseye bırakmadan önceden açlığı sonra da yoksulluğu bitirene kadar sonuna kadar çalışacağız.

Türkiye Cumhuriyeti bir anayasa devletidir. Elbette eleştirdiğimiz değiştirilmesini istediğimiz maddeler olabilir ama bu ülkede devlet olacaksa en üstteki Cumhurbaşkanı'ndan en sade vatandaşına kadar herkes Anayasa'ya bağlı olacak. Bir ülkede işine gelen kısımlarını uygulayıp, işine gelmeyen kısımlarını ilan edersen bu hak bir kişide değil herkeste olur.

1 MAYIS

1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması gereken işçi bayramıdır.

1 Mayıs'ta işçiler, Taksim'e çıkmak ve kutlamak için mücadeleyi orada yaşamak istiyorlar. Şimdi yasaklıyorlar izin vermiyorlar. Kendisi de bir emekçi olan polise kanunsuz emirler veriyorlar.

DİSK bu konuda AYM'ye gitti ve kazandı. Yargı 'Taksim 1 Mayıs'ta açık olsun' derken hala Taksim'i 1 Mayıs'ta kapalı tutmak evhamdan başka bir şey değil.

Siz Taksim Meydanı'nı egemenliğiniz bayrağı olarak görürseniz siz aslında muktedir değilsiniz demektir. İşçiler orada hakkını arıyorsa sonra da evine dönüyorsa siz muktedirsiniz demektir. Taksim'i 1 Mayıs'a açın. İçeriye bir tek 1 Mayıs dışı pankart sokmayıp kutlanmasına izin vermek bugünkü iktidarın kendi için yapabileceği en doğru iştir. Yasaklarsanız belki bir gün başka bir 1 Mayıs'a bırakırsınız. Ama o zaman siz iktidarda olmazsınız.

"TABAN YAPAR"

Çetin Doğan'ı tedavi gördüğü hastaneden Silivri Cezaevi'ne taburcu ettiler. Yaşlı insanları sırf 28 Şubat sürecinden dolayı kinle nefretle bu zor günlerinde hapiste tutmak yakışmaz. Bu da güç değil, bu da özgüven değil. Bu aksine o terör örgütünü güçlendirirse senin yaptığın böyle uygulamalar güçlendirir. Taban bulur.

83 yaşındaki Türkçe bilmeyen şifacı kadını bilmeden muayene ettiği birisi için hapise atmak taban yapar. Güçsüzleştirmek için demokrasi lazım. 83 yaşındaki hastalarla uğraşacak devlet gücü tesis edilmez.

YSK'NIN HATAY REDDİ

Hatay'a sahip çıkacağız. Önümüzdeki haftalarda Hatay'da belediyeyi ve iktidarı nasıl takip edeceğimizi, nasıl sert bir muhalefet yapacağımızı ant içiyorum söz veriyorum.