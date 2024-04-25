Hacze giden icra memuru ile avukatları darbeden 2 şüpheliye gözaltı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde haciz işlemine giden icra memuru ile 2 avukatı darbettikleri iddia edilen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 15:37, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:38
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik "görevi yaptırmamak için direnme", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında zanlılardan E.A. ve B.C.K'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, diğer şüpheliler B.Y.B. ve. İ.A'nın da yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.