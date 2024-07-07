Bu hataları asla yapmayın! Lise tercihlerinde 10 yanlış
LGS sonrası tercih maratonu sürüyor. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta kalma riski bile olabilir. Peki, lise tercihlerinde en sık yapılan hatalar neler? İşte 10 maddede dikkat etmeniz gereken tercih tüyoları
17 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek lise tercihleri devam ediyor. İyi bir
liseye yerleşmek için öğrenci ve velilerin yapması gerekenler kadar yapmaması
gerekenler de var. Tercih sürecinde yapılan hatalar nedeniyle öğrencinin açıkta
kalma riski bile olabilir.
Peki, lise tercihlerinde en sık yapılan hatalar neler? İşte 10 maddede dikkat
etmeniz gereken tercih tüyoları:
1- Tercihte puanı kullanmak:
Tercih yaparken liselerin geçen seneki puanı ile kendi puanınızı karşılaştırarak
tercih yaparsanız yanılırsınız. Doğru olan; puanı değil başarı sıranızı kıyaslamaktır.
2- Tercihlerin tamamını kendi yüzdelik dilimindeki okullardan yapmak:
Tercih listesi yüksek, orta ve düşük yüzdelik dilimli okullardan dengeli şekilde
oluşturulmalıdır. Örneğin; yüzdelik sırası 5.5 olan bir aday, yüzde 3'lük okul
da yazabilir. İlk 3 tercih bu şekilde en çok istenen okullardan oluşturulabilir.
3- Yüzdelik sıraları küçükten büyüğe sıralayarak tercih yapmak:
Amaç; daha yüksek puanlı bir okula girmek değil, daha çok istenen okula girmek
olmalıdır.
4- Trendlere kapılmak:
Çevrenin etkisiyle, bazı moda ve trendlere kapılarak tercih yapmak, 4 yıl boyunca
istemediğiniz bir lise türünde okumanıza neden olabilir.
5- Bir okulu üste yazmanın 'kazanma avantajı' sağlayacağını düşünmek:
Yerleştirme işleminde 'Puan Üstünlüğü' esastır. Yani bir okulu öncelikli kazanacak
olan; üst sırada tercih eden değil, puanı daha yüksek olandır. Puanlar eşit
olduğunda bile üste yazmak avantaj sağlamaz.
6- Bütçe planı yapmadan özel okul tercih etmek:
Çocuğunu bir özel okula kaydetmek isteyen veliler 4 yıllık bir bütçe planı
yapmadan kayıt yaptırabiliyor. Ancak her yıl artan özel okul ücretleri gelecekte
bütçenizi oldukça zorlayabilir.
7- Arkadaş kurbanı olmayın:
Bu yaşlardaki öğrencilerin arkadaşlarından duygusal olarak etkilenmeleri yanlış
kararlar almalarına neden olabiliyor.
8- Puanım ziyan olmasın:
Yüksek puan alıp yüksek yüzdelik dilimlere giren öğrenciler puanım ziyan olmasın
mantığıyla ilgi ve yetenekleri dışındaki okul türlerini seçebiliyor.
9- Zıt okul türlerini seçmek:
Bir listede hem fen hem de sosyal bilimler lisesi olması karasızlığın bir göstergesi.
10- Uzman desteği almamak:
Rehber öğretmenlerden mutlaka destek alın. Öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirme yapacak uzman kişiler onların rehber öğretmenleridir.
CEYDA KARAASLAN