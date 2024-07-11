KPSS 2024/1 Tercih Kılavuzu yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2024/1 TERCİH KILAVUZU

Genel Bilgiler

TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Özel Koşullar

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı



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