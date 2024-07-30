Adalet Bakanlığı puanlama sistemini değiştirmeli!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır isteğe bağlı nakil çalışması yapmaktadır. İsteğe bağlı nakil çalışması personel arasında havuz tayinleri olarak da bilinir. Esas itibarıyla, isteğe bağlı nakil çalışması uygulanmaya başlamadan önce personelin mazereti olmadığı durumlarda görev yaptığı adliyeden başka bir adliyeye atanması çok zordu. İsteğe bağlı nakil çalışmasında en önemli kıstaslar hizmet bölgesinde istenen çalışma süresini tamamlamak ve atanmak istenen adliyeyi tercih edenlerden yüksek puana sahip olmaktır.

4 Haziran 2024 tarihinde Memurlar.Net'te isteğe bağlı nakil çalışmalarında ataması yapılan personelin vazgeçme taleplerinin sebep olduğu sorunlara değinilmiştir. (https://www.memurlar.net/haber/1103854/istege-bagli-nakil-calismalarinda-vazgecme-hakki-sorun-olusturuyor.html)

Bu yazımızda; puanlama sisteminin görev yapılan adliyenin bulunduğu il veya ilçenin sosyal ve ekonomik durumuna göre değil, iş yoğunluğuna göre puanlama sisteminin güncellenmesi ve eş kuralının hakkaniyete uygun hale getirilmesi üzerinde durulacaktır. Şöyle ki:

1) UYGULANMAKTA OLAN PUANLAMA SİSTEMİNİN KAPSAMINDA BULUNAN HİZMET BÖLGELERİNİN İŞ YOĞUNLUĞU İLE SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNA BAKIŞ:

İsteğe bağlı nakil başvurusunun en önemli şartları şu şekildedir: Görev yapılan adliyenin bağlı olduğu ilde Bakanlığın belirlediği çalışma süresini doldurmak ve atanmak istenen adliyeyi tercih edenler arasında yüksek puana sahip olmaktır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün belirlediği bölgeler arası puan durumu şu şekildedir: 1. Bölge için 10 puan, 2. Bölge için 12 puan, 3. Bölge için 14 puan, 4. Bölge için 16 puan, 5. Bölge için 18 puandır. Belirlenen bölgelerin içinde 4. Bölge veya 5. Bölgede bulunan adliyeler iş yoğunluğunun fazla olmadığı şehirlerde bulunan adliyelerdir. 1. ve 2. Bölgeler ise çalışma süresinin uzun olduğu ve iş yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerdir. Buradan hareketle; Aydın'ın Karacasu ilçesinde görev yapan yazı işleri müdürü, zabıt katibi ya da mübaşir bir yıl görev yaptığında alacağı puan 16'dır, Giresun'un Espiye ilçesinde görev yapan zabıt katibi, yazı işleri müdürü veya mübaşir unvanlarında görev yapan adliye personelinin çalışma süresi 3 yıl ve her yıl için alacağı puan ise 14'tür.

Öte yandan, Giresun'un Dereli İlçesinde çalışma süresi 2 yıl ve her yıl için alınacak puan ise 16'dır.

Öte yandan, Giresun'un Dereli İlçesinde çalışma süresi 2 yıl ve her yıl için alınacak puan ise 16'dır.

Dolayısıyla, iş yoğunluğunun az olduğu adliyelerde görev yapan personelin çalıştığı bir yılın karşılığında alacağı hizmet puanının fazla olması büyükşehirlerde görevli personelin çalışma barışına olumsuz yansımaktadır. Diğer taraftan İstanbul Adliyesinde görev yapan yazı işleri müdürü veya zabıt katibinin bir yıl çalıştığında alacağı hizmet puanı 10'dur. İstanbul'daki işlerin yoğun olduğunu adliyeye işi düşen veya düşmeyen herkes biliyorken, yoğun iş yüküyle görev yapan yargı personeline her yıl için 10 puan verilmesi, İstanbul'a nispeten yoğun olmayan şehirlerde görev yapan yargı personeline ise daha yüksek puan verilmesi hakkaniyetli olmadığı gibi çalışma barışını bozmaktadır. Bu husus personelin çalışma motivasyonuna olumsuz yansımaktadır. Puanlama sistemi bu haliyle hakkaniyetsizlikler barındırmaktadır. Büyükşehirlerin hizmet süresinin fazla olması, puanın ise az olması Anadolu'nun küçük şehirlerinde istenen çalışma süresini az, puanının ise fazla olması çalışma barışını bozan hususlardan sadece birisidir. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, büyükşehirlerdeki çalışma şartlarının yoğunluğunu ve barınma şartlarının zorluğunu bilmiyor olamaz. Hal böyle iken, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan puanlama sistemi hangi saikle hazırlandığı bilinmemekle bareber; Büyükşehirlerde görevli personelin bir yıl çalıştığında alacağı hizmet puanının düşük verilmesi ve çalışma süresinin ise uzun olarak belirlenmesi; personelin başka bir yere naklen atanma isteğinin önüne geçme saikiyle hazırlandığı düşünülmektedir.

2) BÜYÜKŞEHİRDE GÖREV YAPAN PERSONELİ CEZALANDIRMA CİHETİNE GİDİLMEMELİDİR.

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere; Büyükşehirlerde görev yapan yargı personelinin gerek iş yoğunluğu gerekse de barınma sorunu gün geçtikçe artmaktadır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, büyükşehirlerde görevli personelin yoğun şartlarda çalışmasını yüksek puan vererek ve çalışma süresini kısaltarak ödüllendirme cihetine gitmeyip, iş yoğunluğunun az olduğu bölgelerde görevli olanlara yüksek puan ve çalışma süresinin kısa tutulması personeli cezalandırmak anlamına gelmektedir. İş yoğunluğunun fazla olduğu adliyelerde görev yapan personele yüksek puan verilmesi, puanlama sistemini hakkaniyetli hale getirecektir.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Büyükşehirlerde görev yapan personelin başka bir yere naklen atanmasının önüne geçmek için düşük puan ve hizmet süresinin uzun tutulması uygulamasından vazgeçmeli, Büyükşehirlerde görev yapan personelin başka adliyelere naklen atanmasını engellemek yerine, büyükşehirlerde görev yapmayı cazip hale getirecek formüller geliştirilmelidir.

3) EŞ KURALI ESNETİLMELİDİR.

İsteğe bağlı nakil çalışmasına başvurmak isteyip de eşiyle aynı kurumda görev yapan ve eşinin hizmet süresi görev yapılan bölgede istenen hizmet süresini tamamlamamış ise eşler isteğe bağlı nakil çalışmasına başvuramamaktadır. Eşlerden kıdemsiz olanın hizmet puanı dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, görev yapılan adliyede istenen çalışma süresini tamamlamış olanlar, eşleri çalışma süresini tamamlamadıysa çalışmadan yararlanamıyor. İsteğe bağlı nakil çalışmasına başvurmuş olsa dahi, eşlerden kıdemsiz olanının hizmet süresi dikkate alınacağından, diğer eşin hizmet süresi çalışma bölgesinde istenen hizmet süresine fazlasıyla yeterli olsa dahi eşlerden diğerinin hizmet süresi yeterli olmadığından başvuruları olumsuz sonuçlanmaktadır. Eşlerden birisi İstanbul'da uzun yıllar çalışmış ise, eşi de İstanbul'da istenen beş(5) yıl çalışma süresini doldurmadığı için bu çalışmadan yararlanamamaktadır. İsteğe bağlı naklen atanma çalışmasının eş koşulu şöyle bir açmazı da barındırmaktadır: İstanbul'da dokuz (9) yıl veya onbeş (15) yıl görev yapan personel, eşinin hizmet süresi beş (5) yılı doldurmadığından isteğe bağlı nakil çalışmasına başvuramıyor. Bu koşulun hakkaniyete uygun hale getirilmesi önem arz etmektedir. Özellikle İstanbul'daki barınma ve okul fiyatları çalışan eşlerin gelirlerinin üzerindedir.

Bu haber metninin yazarı tarafından, isteğe bağlı nakil çalışmasının puanlama ve çalışma süreleri Excel tablosu haline getirilmiş olup, bazı kısımları yazıya eklenmiştir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

1 HİZMET BÖLGESİNDE YER ALAN BAZI ADLİYELERİN HİZMET PUANLARINI GÖSTERİR EXCEL TABLOSU

2. HİZMET BÖLGESİNDE YER ALAN BAZI ADLİYELERİN HİZMET PUANLARINI GÖSTERİR EXCEL TABLOSU

3. HİZMET BÖLGESİNDE YER ALAN BAZI ADLİYELERİN HİZMET PUANLARINI GÖSTERİR EXCEL TABLOSU

4. HİZMET BÖLGESİNDE YER ALAN BAZI ADLİYELERİN HİZMET PUANLARINI GÖSTERİR EXCEL TABLOSU

5. HİZMET BÖLGESİNDE YER ALAN BAZI ADLİYELERİN HİZMET PUANLARINI GÖSTERİR EXCEL TABLOSU