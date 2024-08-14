Türk-İş Başkanı Atalay: Esas yeni anayasaya işçinin ihtiyacı var

Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarını düşürdük ama hala pahalıya satılıyor
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Merkez Bankası faiz indirimlerine ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'maymun çiçeği' açıklaması
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
Rekabet'ten çimento sektörüne yakın takip
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
HGS ücretlerine yüzde 40 zam geliyor! Yeni tarife belli oldu
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
QR kodlar üzerinden siber saldırılar arttı
10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
10 soruda 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
İkinci el araç satışları geçen yılı arıyor
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Gazze'de ateşkes için kritik gün: 10 aydır süren savaş bitecek mi?
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Kaçak sünnet skandalında ifadeler ortaya çıktı
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor!
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzine zam geldi: Akaryakıtta fiyat değişti
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk-İş Başkanı Atalay: Esas yeni anayasaya işçinin ihtiyacı var

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Zaman zaman siyasiler yeni anayasa istiyoruz diyorlar. Ben, onlar ne istiyor bilmiyorum. Esas yeni anayasaya işçinin ihtiyacı var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 15:41, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:36
Yazdır

Kentteki bir otelde, 15 ilin temsilcileri ve TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Atalay, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nun 6 Ağustos'ta aldığı karar doğrultusunda başlatılan eylem planı çerçevesinde, Trabzon'da da bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İşçilerin sorunlarına değinen Atalay, işçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Zaman zaman siyasiler yeni anayasa istiyoruz diyorlar. Ben, onlar ne istiyor bilmiyorum. Esas yeni anayasaya işçinin ihtiyacı var. 12 Eylül'den kalmış bir anayasa. Sendikacısınız hepiniz, 7 sene bir mahkeme sürer mi? Bin kişilik iş yerinde 999'unu alıyor, 3-5 kişi kalıyor. Adam gidiyor mahkemeye 7 sene sürüyor. Ne işçi, ne iş yeri, ne sendika kalıyor. Onun için işçinin yeni anayasaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Atalay, Türkiye'de ücret dengesinin sürdürülebilir bir tablo olmadığını savunarak, "Önceden ücret dengesini kamu yapıyordu Türkiye'de. O öncüydü. Öyle bir noktaya geldik ki emekli 12 bin lira, asgari ücretli 17 bin lira, kamu işçisi, en iyi durumda olması gereken işçi ortalama 32 bin lira maaş alıyor. Bu sürdürülebilir bir tablo değil." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk-İş, 20 Ağustos'ta 81 ilde basın açıklaması yapacak

Türk-İş olarak hazırladıkları eylem programına göre bölge temsilciliklerinin bulunduğu diğer illerde bu toplantıları yapmaya devam edeceklerini, 20 Ağustos'ta 81 ilde basın açıklaması yapacaklarını belirten Atalay, "Trakya'da 26 Ağustos'ta, bir hafta sonra emeğin başkenti Zolgundak'ta, daha sonra ise TBMM açıldıktan sonra 2025 yılı bütçesi görüşülmeden evvel, Ankara'da büyük bir miting yapacağız. Son 25 günde 3 günde bir, son 20 senede olmamış şekilde kitlesel mitingler, açıklamalar, toplantılar yapılacak." diye konuştu.

"İşçiler çalışma hayatının merkezindedir." diyen Atalay, her yerde emeği olan işçilerin çoğu zaman hak ettiklerini alamadığını ileri sürerek, emeklilikte daha adil düzenlemeler istediklerini kaydetti.

Atalay, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğunu hatırlatarak, "Her gün bu ülkede bu salonlarda oturalım diye Eren Bülbüller, Ferhat başçavuşlar can vermeye devam ediyor. Bu ülkede işçiler de iş kazasında can vermeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara değinen Atalay, şunları kaydetti:

"Filistin'de sinek öldürür gibi insanları, çocukları, gazetecileri, işçileri, herkesi öldürüyorlar. Dünyanın kılı kıpırdamıyor. Yap bakıyım bunu Hollanda'da, Almanya'da, bakıyım ne oluyor? Paris'te dünya ayağı kalktı. Müslümansan, Türk isen bedel ödemeye devam ediyorsun yüzyıllardır. Vatan yoksa sendikacılık da yok. Bütün partilerin Türkiye'den yana olmak mecburiyeti var. Seçim zamanı kim nereye isterse oy versin. Benim ve hepimizin Türkiye'den yana olmak mecburiyetimiz var. Türk-İş 75 yıldır bunu yapıyor. Evvela ülkemden yanayım, sonra temsil ettiğim işçilerden yanayım. Bunu yapmak mecburiyetindeyim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber