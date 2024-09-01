65 yaştan zorunlu emeklilikte 5434 ve 5510 farkı var mı?

Ziyaretçi sorusu: 1987 hizmet girişim var. 2018 de memur oldum. 3400 4A ve 2400 4C hizmet yılım var ve memurluğa devam ediyorum. 65 yaşına kadar çalışabiliyor muyum?

Detaylar/Değerlendirmeler;

Devlet memurları özlük hakları açısından 657 sayılı Devlet memurları ve bu kanunla ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kurallara, emeklilik açısından da 5434 ve 5510 sayılı Kanunda yer alan kuralları tabi olmaktadırlar.

5434 sayılı Kanunun bazı maddeleri hem 5434 hem de 5510 sayılı Kanunlar kapsamında olanlar hakkında uygulanmaktadır.



5434 sayılı Kanunun "Yaş Hadleri" başlıklı 40 ıncı maddesinde yer alan "İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir."hükmü ile genel olarak memurların azami görev yapabilecekleri süreyi 65 yaşını doldurdukları tarih itibariyle sınırlandırmıştır.



Ayrıca aynı maddede yer alan, "Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır." Hükmü ile de bu durumun ilk defa 1 Ekim 2008 tarihi ve bu tarihten sonra memur olanlar hakkında da uygulanacağını belirtmektedir.



Sonuç bağlamında: 5510 sayılı Kanun kapsamında olan memur ile 5434 sayılı Kanun kapsamında memur olanlar istisnalar hariç görevlerini zorunlu olarak Kurumlarınca bıraktırılacak tarih 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta, herhangi bir fark bulunmamaktadır.



Dolayısıyla genel kural bu durum olmaktadır.

Bu nedenle de ziyaretçimiz kendi istemediği sürece 65 yaşını dolduracağı tarihe kadar görevini yapmasına engel bir durum olmadığını söyleyebiliriz.

5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünü görmek için tıklayınız.



