'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
Türk-İş'in hesabı: 12 ay çalışmanın 1,5 ayı vergiye gidiyor
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede yeni karar
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
MSB: 'Kılıçlı yemin' törenine inceleme başlatıldı
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
MSB: Kara Harp Okulu töreni üzerine inceleme başlatıldı
Bakan Şimşek: Önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır
Bakan Şimşek: Önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır
Yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 81 ile gönderildi
Yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 81 ile gönderildi
YÖK'ten 'diploma sahteciliği' açıklaması
YÖK'ten 'diploma sahteciliği' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Yeni OVP açıklandı: 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41,5
Yeni OVP açıklandı: 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41,5
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
Sahte meyve ilanı ile milyonluk vurgun
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
EGM duyurdu: Murat Ağırel'e silahlı saldırı tehdidinde gözaltılar var
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Erdoğan: Siyasette gerekli hamleleri yapacağız
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Özel yurt fiyatları el yakıyor
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Kasko ve sigorta yaptırmak isteyen sürücüler dikkat!
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Turizm konseptinde köklü değişim! İsrafa son esnafa can geliyor
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Erdoğan'dan Kongre turu! 4 ay Anadolu'yu dolaşacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu

Adana'da bir avukat, piyasa değeri bin TL olan kitaplar için özel okulda kendilerinden 30 bin TL kitap para istendiği iddiasını mahkemeye taşıdı. Kitapları basan yayınevinin avukata 'bireysel satışımız yok' dediği ileri sürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 22:34, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 22:36
Yazdır
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu

Adana'da yaşayan Avukat Nazan Akça Subaşı, 10 yaşındaki kızı Dilda Ece'yi, merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan özel Altıneller Okulları'na kaydettirdi. Ancak iddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen Subaşı'ya 30 bin liralık fatura çıkartıldı. Subaşı, kitapları basan yayınevine ulaştığını, kitapları yayınevinden almak istediğini ancak "Adana'da sadece bir kırtasiye ile anlaşmamız var. Kitapları oradan alabilirsiniz. Bireysel satışımız yok" denildiğini söyledi.

Konuyu yargıya taşıdı
Bunun üzerine Subaşı, kitapları almadı ve yayın evinin internette sattığı mükerrer kitapları araştırınca bir şok daha yaşadı. Kitapların değerinin 30 bin değil, yaklaşık bin lira olduğunu gören Subaşı, konuyu yargıya taşıdı.

İddianame kabul edildi
Hazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'Kişisel veriler dağıtıldı' iddiası
Ayrıca kentte faaliyet gösteren kırtasiyenin ise velileri arayarak, "Çocuğunuzun okul kitaplarını almamışsınız. Bu kitaplar olmazsa derse giremezler. Dersten geri kalırlar" diyerek baskı yaptıkları, velilerin numaralarını da özel okuldan aldıkları ileri sürüldü.

Öğretmen da davaya müdahil oldu
Geçen sene okuldan ayrılan bir öğretmen de davaya müdahil oldu ve özel okulun kitap seçimi sırasında öğretmenlere fikirlerini sormadığını beyan etti.

"Bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Okul dışından aldığınızda maksimum bin lira tutacak kitaplar için bizden kimi okullar 30 bin lira, kimi okullar 50-70 hatta 100 bin liraya kitap satan okullar var. Bütün velileri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorum. Devlet zaten çocuklarımızın okuması gereken bütün kitapları özel okul bile olsa ücretsiz olarak dağıtıyor. Bize satılan bu kitapların tamamı yardımcı kitap olarak geçiyor. Herhangi bir yayınevinin kitabını diledikleri gibi alabilirler. Özel okullar ise İstanbul merkezli bir yayınevi ile anlaşıp, Adana'da tek bir kırtasiye ile anlaşıyor ve o yayınevi sadece o kırtasiyeye bu kitapları satıyor. Sizi bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kitap alanlar il hakem heyetlerine başvursun"
Yüzde 15 indirimli kitap satışı için dahi arandığını anlatan Subaşı, "İş o kadar çeteleşmiş ki özel okul velilerinin şahsi cep telefonu numaralarını bu anlaştıkları kırtasiyelere veriyorlar. Bu kırtasiye sonra beni arıyor ve kızımın tüm bilgilerimi söyleyerek 'Kitapları almamışsınız, şu tarihe kadar alırsanız size yüzde 15 indirim yapacağız' diyor. Velilerin kişisel verileri kırtasiyeler ile paylaşıyorlar. Bu yapılan rekabet kanununa aykırı, bir yer ile anlaşıp insanları buna dayatmak aykırı. Öte yandan bin liralık kitabı 30 bin liraya satmak ve 'Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, çocuğun derse alınmaz' baskısı kurmak bir tehdittir. Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır. Biz bu sözleşmeye bağlı olmak zorunda değiliz. Bu paraları ödeyip çocuğum mağdur olmasın diye kitap alanlar da varsa lütfen bulundukları illerdeki il hakem heyetlerine bu şekilde gabinle yüksek miktarda paralar ödediklerini bildirsinler" dedi.

"Çeteleşme çok büyük"
Geçen sene de aynı sorunu yaşadığını ve konuyu yargıya taşıdığını aktaran Avukat Nazan Akça Subaşı, "Kaymakamlık zaten özel okul hakkında soruşturma izni verdi. Şuanda mahkeme devam ediyor. Bu sene de böyle bir sorunla karşılaştık. Açılmış dava olmasına rağmen haksız uygulamayı devam ettiriyorlar. Aslında kar öyle büyük bir kar ki, öyle bir çeteleşme var ki, bir kişiyi feda edip bu işi yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.
Öte yandan Subaşı, özel okulda kitap almayan öğrencilerin yönetim tarafından derse alınmadığını da öne sürdü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber