6 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek, Enerji Arz Güvenliği Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhuriyet Meclis binaları inşaat alanında incelemelerde bulunacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Gaziler ve Askeri Hastanelere İlişkin Protokol'ün imza törenine katılacak.

(Lefkoşa)

2- CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı ATO Congresium'da toplanacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Türkiye Buluşmaları'na, Bölge Adliye Mahkemesi açılışına katılacak, Valiliği, Adliye'yi, Baro'yu ziyaret edecek.

(Tekirdağ/09.30-15.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, 3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak.

(Mardin/16.00/17.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbu/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Model Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak, Belediyeyi ve Valiliği ziyaret edecek.

(Samsun/11.20/13.30/14.20)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" adıyla basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek, Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemede bulunacak, AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Manisa/12.30-16.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'ya resmi ziyarette bulunacak.

(Priştine)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Çiftlikköy İlçe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katılacak, Hz. Ali Camii açılışı, cuma namazı ve hutbe iradının ardından Vasfiye Turna Kur'an Kursu açılışına iştirak edecek.

(Yalova/10.30-14.00)

SPOR

1- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; milli sporcular 6 branşta madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakaları izleyecek.

(Paris/10.30-21.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

(Cardiff/21.45)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk edecek.

(İstanbul/19.45)