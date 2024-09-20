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Şırnak'a atanan Vali Ekici, Kırklareli'ye veda etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Şırnak Valiliği'ne atanan Kırklareli Valisi Birol Ekici, kente veda etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Eylül 2024 18:39, Son Güncelleme : 20 Eylül 2024 18:41
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Şırnak'a atanan Vali Ekici, Kırklareli'ye veda etti

Şırnak'a atanan Kırklareli Valisi Birol Ekici için valilik önünde veda töreni düzenlendi. Kırklareli Belediye Başkanı Dirya Bulut, Vali yardımcıları, valilik personeli, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı uğurlamada Ekici'ye çiçek verildi. Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan Ekici'nin vedasında duygulu anlar yaşandı. Ekici, yayınladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı.

"18 Mayıs 2022 tarihinde başladığım Kırklareli Valiliği görevimden, Şırnak Valisi olarak atanmam nedeniyle 20 Eylül 2024 tarihinde aranızdan ayrılıyorum. Bugün, heyecanla yürüttüğüm Kırklareli Valiliği görevimi tamamlayarak, bu güzel şehirden ayrılmanın hüznü ve mutluluğunu bir arada yaşıyorum. Görev sürem boyunca, sizlerle birlikte olmak, bu kadim şehrin hizmetinde bulunmak benim için büyük bir onurdu. Kırklareli halkımızın her bir ferdi benim için çok değerli. Her bir bireyin derdine çözüm, sevincine ve üzüntüsüne ortak olmaya çalıştım. Her gün halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek, memleketimizin gelişmesi için çaba sarf etmek en büyük gayemiz oldu. İlk Valilik görevimi Trakya'nın incisi, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, eşsiz doğal güzelliklere de sahip olan güzel İlimiz Kırklareli'nde yapmanın büyük onurunu yaşadım. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ederek tüm kamu görevlisi arkadaşlarım, yerel yönetimler ve çok kıymetli Kırklareli halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sevgi, hoşgörü, tarafsızlık ve eşitliği hizmetimizin şiarı sayarak vazifemizi yerine getirmeye gayret ettik.Görevim süresince, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, enerji yatırımlarından turizme kadar her alanda Kırklareli'mizi bir adım daha ileriye götürebilmek adına diğer illerimize örnek olacak projelere imza attık. İlimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Kırklareli'nin her yönüyle bir marka kent haline gelmesi ve kalkınmış iller arasında ilk sıralarda yer alması için üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Bunları hep birlikte başardık.Bugün veda ederken, her birinize derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Buradan ayrılıyor olsam da bu güzel şehrin her zaman kalbimde özel bir yeri olacak. Şehrimizin parlak geleceğine olan inancım tamdır. İnanıyorum ki, sizlerin azmi ve çalışkanlığı ile bu güzel şehir, çok daha ileriye gidecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyor, gelecekte daha nice güzel başarılara birlikte imza atmanızı diliyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun."

Ekici, Şırnak'a gitmek üzere Kırklareli'nden ayrıldı

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