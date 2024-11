Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nde Ali Eroğlu yeniden başkan seçildi

Veteriner Hekimler Güven ve Birlik İnisiyatifi adına seçime katılan Ali Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 51. Dönem Olağan Büyük Kongresinde yeniden başkan seçildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu "Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin 51. Olağan Büyük Kongresi 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilerek, veteriner hekimlere yakışan, oldukça başarılı, seviyeli ve herkesin arzu ettiği, bir kongre icra edilmiştir" diye konuşarak emeği geçenlere teşekkür etti.

"Geçmişte yarım kalan hizmet yolculuğuna, bilgi, birikim ve tecrübeye dayanan çözüm odaklı bir iddia ile yeniden devam edecek ve hep birlikte başaracağız inşallah" diye konuşan Eroğlu, başarının önce inanmaktan, sonra saygı, sevgi, paylaşım, birlik, beraberlik, dayanışma ve çalışmaktan geçtiğini bildiklerini kaydetti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi'nin çözümlerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği; ülkemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için vardır, var olmaya devam edecektir. Meslek Örgütümüzün kapıları her meslektaşımıza sonuna kadar açıktır. Mesleğimizin her bir ferdi çok kıymetlidir. Bu itibarla her meslektaşımız en üst düzeyde hizmeti ve değeri hak etmektedir." dedi.

Eroğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin her zaman mesleğin, kamu, serbest çalışan ve emekli ayrımı yapmadan meslektaşlarının kazanımlarının yanında olacağını sözlerine ekledi.