13 senede doktorayı bitiremeyen araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre görev yapmakta olan araştırma görevlisinin yeniden atanmamasına dair ilgili tarafından dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen kararda; davacının vize-final ve bütünleme sınavlarında görev aldığı ve 2018-2019 yılı mezuniyet töreninde görevlendirildiğinin belirtildiği, 2006 yılından beri devam ettiği bütünleşik doktora eğitimini halen bitiremediği ve araştırma, bilimsel çalışma ve akademik faaliyet noktasında yetersiz kaldığı gerekçeleriyle ilgilinin görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun bulmuştur.

İlk derece mahkemesi tarafından uzun süre doktora eğitimini bitiremeyen davacı hakkında verilen ilişik kesme kararı istinaf ve Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından onanarak kesinleşmiştir.



İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/6972

Karar No : 2023/8140

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Üniversitesi

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ... Anabilim Dalı'nda 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında araştırma görevlisi olan davacı tarafından, yeniden atanmaması yönünde tesis edilen ... tarih ve ... sayılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu kararı, aynı Fakültenin ... tarih ve ... sayılı işlemi ve ... tarih ve ... sayılı Rektörlük Oluru'nun iptali ile tüm özlük ve parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile; Mahkemelerince ara kararı ile davacının, 2018-2019 yılı içerisinde Bölümde hangi akademik çalışmalara, eğitim öğretim faaliyetlerine katıldığının ve verilen idari görevlere iştirak ettiğinin sorulduğu, cevaben davacının vize-final ve bütünleme sınavlarında görev aldığı ve 2018-2019 yılı mezuniyet töreninde görevlendirildiğinin belirtildiği, 2006 yılından beri devam ettiği bütünleşik doktora eğitimini halen bitiremediği anlaşılan ve dosya kapsamından araştırma, bilimsel çalışma ve akademik faaliyet noktasında yetersiz kaldığı sonucuna varılan davacının, 21/07/2019 tarihinde dolacak görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, herhangi bir akademik başarısızlığı bulunmadığı, faaliyet raporunun davalı idareye sunulduğu, tüm görevleri eksiksiz yerine getirdiği, kanuna aykırı hiçbir tavrı veya tutumu olmadığı, herhangi bir disiplin soruşturması veya cezasına sebebiyet verecek eylemi bulunmadığı, bu yönde bir uyarı dahi almadığı, yeniden atanmaya ilişkin ilke kararları, diğer bir ifadeyle "başarı" veya "başarısızlığı" ölçebilecek nesnel, öngörülebilir ve denetlenebilir "atama kriterleri" bulunmadığı dava konusu işlemlerin konu, amaç ve sebep öğeleri yönünden açıkça hukuka aykırı olduğu, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, tarafsız bir değerlendirme yapılmadığı, takdir yetkisinin kamu yararına uygun kullanılması gerektiği, keyfi kullanıldığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, işlemlerin hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'NİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan ... TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine, posta gideri avansından varsa artan tutarın Mahkeme tarafından ilgili tarafa iadesine,

4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak, 29/12/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.