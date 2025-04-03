Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5 kişi öldü

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net