Meteoroloji'den zirai don uyarısı
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 13:30, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 14:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda saat 21.00'den itibaren hafif zirai don bekleniyor.
Yarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülen dona karşı, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.