Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu'na yeni atama

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine yeniden Prof. Dr. Serkan Topaloğlu atandı.

Aynı zamanda Sağlık Politikalarından sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Topaloğlu, yeniden Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkanı doğrudan Cumhurbaşkanı oluyor, Başkanvekilleri Cumhurbaşkanı vekili olarak görev yapıyorlar.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu Kimdir?

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. 2001 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. Doktor Topaloğlu, 2007 yılında doçent, 2013 yılında da profesörlük unvanı aldı. 2005 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesinde kalp ritim bozuklarının tedavisi konusunda eğitim aldı, 3 yıl süre ile TÜBİTAK-BİDEP Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

Görev ve Başarılar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Kalp Damar Hastanesinde ülkemizin ilk akredite olmuş mükemmeliyet merkezi aritmi kliniği başkanlığı görevini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış üç yüz civarında makalesi bulunmaktadır.

9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atanmıştır.

10 Nisan 2025 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine atanmıştır.

Bu dönemde özellikle yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, sağlık vadilerinin kurulması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele gibi önemli alanlarda strateji ve politika belgesi hazırlığı çalışmalarına başkanlık etmiştir. Aynı zamanda Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) üyesidir. Halen bu görevlerini yürütmekte olan Prof. Dr. Topaloğlu, 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmıştır. Prof. Dr. Topaloğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.