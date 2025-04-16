Motosikletli Sürücüye Tekme ve Yumruklu Saldırı

Diyarbakır'da motosikleti ile yayaya çarpan sürücü, çevredekilerin tekmeli, yumruklu saldırısına uğradı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.O.'ya (54) çarptı. M.O. ağır yaralanırken, kazayı görenler sürücüye saldırdı. Yumruklu, tekmeli saldırı kameraya yansırken, sürücü çevredekilerin araya girmesi ile kurtuldu. M.O. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi için emniyete götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.