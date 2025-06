Annelere tanınan erken emeklilik hakkı babalara da verilmeli

Detaylar/Değerlendirmeler:

Engelli çocukları bulunan memurların emekliliklerine yansıyacak bir kazanımları bulunmamaktaydı.

Memur, engelli çocuklarından dolayı emeklilik hizmet açısından kazanım sağlanması ilk defa 5510 sayılı Kanunla sağlanmış oldu. 5510 sayılı Kanun Madde 28 de bulunan hüküm; "Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir."



Hükmün yorumu;

5510 sayılı Kanunla getirilen iyi bir düzenleme ile başka birinin devamlı bakımını takip etmesi gerekecek derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın memurların her çalıştıkları sürenin dörtte biri çalışma sürelerine eklenmektedir. Yani her yıl 12 ay değil 15 ay olmaktadır.

Ancak, bu uygulama ilk defa 5510 sayılı sayılı Kanunla 2008 yılı Ekim aybaşından uygulanmak üzere getirildiğinden, bu tarihten önceki çalışma süreleri için bir süre eklemesi olmamakta, bu tarihten itibaren çalışma süreleri için ek süre eklenmektedir.

Bu durumda olanların ağır engelli çocuklarının durumlarını sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri gerekir, bu raporların da görev yaptıkları Kurumlar aracılığı ile yapılacak müracaat neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekir.

Çalışma hizmet sürelerine eklenilen her süre kadın memurun emeklilik hizmet yılını ve yaş grubunu da daha önce tamamlamasına katkı sağlamaktadır, yani emeklilik yaş gruplarından da bu sürelerin dörtte biri indirilmektedir. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlamış olan kadınlar EYT kapsamında oldukları için sadece hizmet süresini (20 hizmet yılını) artırmakta, bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olan kadın için ise hem hizmet süresini (25 hizmet yılını) hem de tabi oldukları 58 yaş haddinden daha önce yaş haddini tamamlamaları sağlanmaktadır. Örnek olarak; 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına başlamış olan 1/1/1980 doğumlu kadın memur emeklilik için 25 hizmet yılı ve 58 yaşının tamamlama şartına tabi olur. Bu memur bu haktan yararlanarak 2 yıl kazansın. Bu memur yaş olarak 1/1/2038 tarihinde 58 yaşını dolduracak iken, 2 yıl düşmek suretiyle emeklilik yaşını 1/1/2036 tarihinde doldurur ve 2 yıl daha önce emeklilik hakkını kazanmış olur.

Hem 5434 e tabi kadın memurlar, hem de 5510 a tabi kadın memurlardan bu durumda olanlar yararlanmaktadırlar.

Ancak 5434 e tabi memurların 2008 yılı Ekim ayından önce geçen süreler için ek hizmet ilavesi yoktur. Yalnızca 2008 yılı ekim ayından başlayarak geçen süreler eklenir.

Bu eklenen ilave süre sadece bir çocukla sınırlı olmaktadır.

Bu ekleme süreler, yalnızca kadın memurlara verilmekte, ağır engelli çocuğu bulunan erkek memurlara verilmemektedir.

Genel Değerlendirmemiz:

Ağır engelli çocuğu bulunanların halen evli olup olmadıklarına eşlerin çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın verilmiş olan bu hakkın anne veya baba olarak ayrıştırılmamasını, dolayısıyla bu kapsama babalarından alınmasını sağlayacak bir değişikliğin yapılmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.

Yeni uygulanacak olan ve kadın memurların doğum nedeniyle yarı zamanlı çalışmalarda isterlerse babalar da faydalanabileceklerdir.

Bu bağlamda, malul çocuğu olan babaların da ek sürelerden yararlanmalarını sağlayacak bir değişikliğin olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. AYRICA, bugüne kadar yarı zamanlı çalışma ile ilgili yönetmeliğinde henüz çıkmadığını hatırlatma anlamında belirtebiliriz.