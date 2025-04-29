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'Yenidoğan çetesi' davasının duruşması yarına ertelendi

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı dava sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2025 16:46, Son Güncelleme : 29 Nisan 2025 17:03
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'Yenidoğan çetesi' davasının duruşması yarına ertelendi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı sanık avukatlarının beyanları alındı.

Sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar'ın talebiyle, mahkemede 112 ses kayıtlarının olduğu USB belleğin içinde bulunan görüntü izletildi, ses kaydı dinletildi.

Hayatını kaybeden her bebekle ilgili bu kadar yanlış olmayacağını ifade eden Mantar, Fırat Sarı'nın 'Opera' bebeği öldürdüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Renas Kılıç'ın avukatı ise müvekkilinin sürekli mağdur olduğunu, işinden olduğunu, kaçma şüphesi bulunmadığı için tahliye kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

Mahkemenin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.

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