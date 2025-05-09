AB Büyükelçisi: Vize serbestisi için siyasi değil, Hukuki adımlar atmalı

Avrupa Günü vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyon öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Türkiye-AB ilişkileri, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri, vize serbestisi süreci ve kamuoyunda sıkça tartışılan siyasi gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreci ile ilgili değerlendirmeleri diplomatik çevrelerde yankı uyandırdı.

İmamoğlu'nun Yargılanması AB'de Ciddi Rahatsızlık Yarattı

Büyükelçi Ossowski, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi süreçlerden kaynaklı hukuki durumu hakkında net ifadeler kullandı. "AB Konseyi geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılması gerektiği yönünde fikir birliğine vardı. Ancak bu yalnızca niyet düzeyinde kalamaz. Demokratik normlara uyum, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerin korunması bu sürecin ön koşuludur" diyen Ossowski, İmamoğlu'na yönelik yargı sürecinin Avrupa'da "endişeyle izlendiğini" belirtti.

AB kurumlarının, özellikle Avrupa Parlamentosu'nun bu konuda net ve eleştirel bir tutum benimsediğini vurgulayan Büyükelçi, "Bu tür yargı uygulamaları, yalnızca Türkiye'nin iç politikasını değil, aynı zamanda dış ilişkilerini de etkiliyor. AB kamuoyunda bu durum, Türkiye'nin demokratik taahhütlerinden uzaklaştığı yönünde bir algı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Vize Serbestisi İçin Siyasi Değil, Teknik Şartlar Gerekiyor

Türk kamuoyunun uzun süredir gündeminde olan vize serbestisi konusuna ilişkin de konuşan Ossowski, "Türkiye, Avrupa'da Çin'den sonra en çok vize başvurusu yapan ülke konumunda. Bu talebi karşılamak için çaba gösteriyoruz. Ancak kamuoyunda yer alan bazı haberler kasıtlı olarak spekülatif bilgiler içeriyor. Vize randevularının kapatılması, aracı kurumların çıkar odaklı manipülasyonlarıyla bağlantılı. Bu durum hakkında Türk makamlarına ve güvenlik güçlerine bilgi verdik" dedi.

Vize serbestisinin sadece siyasi bir karar olmadığını, bu konuda 72 kriterin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Büyükelçi, Türkiye'nin bu kriterleri henüz tam anlamıyla yerine getirmediğini ifade etti. "Bu süreci siyasileştirmek yerine teknik olarak ele alırsak daha yapıcı olur. Kosova gibi henüz aday bile olmayan ülkelerin dahi vize muafiyetinden faydalandığı bir ortamda, Türkiye'nin bu süreçte geri kalması yalnızca gerekli adımların atılmamasından kaynaklıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Adaylık Gönüllülük Esasına Dayanır, Sorumluluk da Taşır

AB'nin Türkiye ile olan ilişkilerini, "ortak değerler ve karşılıklı taahhütler" temelinde sürdürdüğünü vurgulayan Ossowski, "Kimse Türkiye'yi AB'ye aday olmaya zorlamadı. Adaylık, gönüllülüğe dayalı bir statüdür ve belirli sorumlulukları beraberinde getirir. Bu sorumlulukların temelinde ise demokratik ilkeler, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı yer alır. Biz, Türkiye'yi dışlayan ya da ötekileştiren bir tutumda değiliz. Sadece üzerinde uzlaşılan normların uygulanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükelçi, Avrupa kamuoyunun Türkiye'ye karşı "yukarıdan bakan" bir tavır takındığı yönündeki eleştirileri de reddetti: "Biz, ortak geleceğimizin gerektirdiği biçimde diyalog ve iş birliği istiyoruz. Eleştirmekten çok, birlikte çözüm üretmeyi önceliyoruz."

Ekonomik Ortaklık Güçlü, Siyasi İrade Gerekli

Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağlara da değinen Ossowski, "AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, en büyük doğrudan yatırımcısı ve en fazla mali destek sağlayan aktör konumundadır. Tüm bu ekonomik bağlara rağmen siyasi düzeyde ilerlemenin sağlanamaması üzücü. Halbuki bu ekonomik yakınlık, karşılıklı güvenin pekişmesi açısından büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda "pozitif gündeme" odaklanmanın her iki taraf için de faydalı olacağını vurgulayan Büyükelçi, ticaret, enerji, göç yönetimi gibi alanlarda somut adımlar atmak istediklerini söyledi. "AB olarak Türkiye ile ortak çıkarlar temelinde yeni sayfalar açmak istiyoruz. Bunun için karşılıklı siyasi iradeye ihtiyaç var" dedi.

AB Raportörü Türkiye'ye Geliyor

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkında yayımladığı son raporla ilgili soruları da yanıtlayan Ossowski, bu raporun AB Komisyonu'nun değil, Avrupa Parlamentosu'nun bir pozisyon belgesi olduğunu belirtti. Ancak bazı temel yaklaşımların tüm AB kurumlarında benzer olduğuna da dikkat çekti. "Raportör önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu ziyaretin, karşılıklı anlayışı güçlendirecek, diyaloga dayalı bir sürecin başlangıcı olmasını diliyoruz" diyerek, diplomatik diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti.

Zekeriya ELTİMUR