MEB, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ortak Sınav Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarının tarihlerini ve esaslarını içeren kılavuzu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde ortak yapılacak yazılı sınavlar kasım ayında gerçekleştirilecek.

Kılavuza göre;

7. sınıf Türkçe dersi sınavı 4 Kasım 2025 Salı,

8. sınıf Türkçe dersi sınavı 5 Kasım 2025 Çarşamba,

9. sınıf matematik dersi sınavı ise 6 Kasım 2025 Perşembe günü ülke genelinde ortak olarak yapılacak.

Sınavlarda, 7. sınıf Türkçe dersinde sekiz; 8. sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik derslerinde ise yedişer adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru yer alacak.

Ortak sınavlarda yer alan soruların değerlendirilmesi, okul müdürlüklerince alınacak karar doğrultusunda ilgili ders öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacak.

