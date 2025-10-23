İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sokakta yürüyen üç kişiye, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı uğrayan kişiler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla birlikte yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin, daha önce beş ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KIZ KAÇIRMA KAVGASI İDDİASI

İki grup arasında kız kaçırma anlaşmazlığı bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre iki grup konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma cinayetle son buldu.