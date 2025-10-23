İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
Arsa mağdurlarına tapu müjdesi

İzmir Balçova'da 45 yıldır süren tapu sorunu nihayet çözüldü. Vatandaşların tapuları devlet güvencesiyle teslim edilecek, uzun süredir devam eden mağduriyet sona erecek

Haber Giriş : 23 Ekim 2025 08:15, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 08:16
Arsa mağdurlarına tapu müjdesi

İzmir'de 45 yıldır çözülemeyen Balçova Arsa Mağdurları'nın tapu sorunu nihayet sona erdi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden mağduriyetin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü kapsamlı çalışma ile çözüldüğünü duyurdu. Kaya, vatandaşların tapularının devlet güvencesiyle hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Balçova'da yarım asır önce başlayan arsa mağduriyetinin temelinde dönemin Balçova Belediye Başkanı Ercüment Uysal'ın mülkiyeti belediyeye ait arsaları vatandaşlara satması ve bu satıştan elde edilen gelirle Balçova Barajı ile Teleferik tesislerinin inşası bulunuyor. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası belediyenin kapatılması ve malların İzmir Belediyesine devredilmesi, tapu dağıtım sürecini aksattı. Bu durum nedeniyle birçok vatandaş tapularını alamadı, arsalar imar planı eksikliği yüzünden konut yapılamadı. Mağduriyet yıllar boyunca sürdü, birçok hak sahibi hayatını kaybetti. Kaya, sürecin şeffaf ve katılımcı şekilde yürütüldüğünü, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve belediye bürokrasisinin de çözümde önemli katkılar sağladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Murat Kurum ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Kaya, İzmir'in kronikleşmiş sorunlarının çözülmeye devam ettiğini ifade etti. Kaya, Karşıyaka Stadı gibi projelerle başlayan çözümlerle İzmir'in sorunlarının üstesinden gelindiğine dikkat çekti,

