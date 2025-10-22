Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki gelir dağılımının hakkaniyetli olması için mücadele çağrısı yaptı. Arslan, emeklilik sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekerek, "Emekli olacak kardeşlerimiz, bir sonraki yıl emekli olursa maaşı daha da düşüyor. Dünyada böyle bir örnek olabilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2025 21:43, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 22:06
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!

HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir otelde "Emek Kahramanları Ödül Töreni" düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, HAK-İŞ'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kısa film gösterildi.

Törende konuşan Arslan, konfederasyonun 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

HAK-İŞ'in, dünyanın her yerinde mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğini belirten Arslan, bu nedenle HAK-İŞ'in evrensel bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Arslan, sahip oldukları 950 bin üye sayısını yeterli görmediklerini ifade ederek, sendika üyelerini, üye sayısını artırmak için göreve davet etti.

HAK-İŞ'i büyütmenin en önemli görevleri olduğunu dile getiren Arslan, "Türkiye'nin en güçlü, en etkin konfederasyonuyuz, yeni 50 yılda üyesi en fazla olan konfederasyon olmak zorundayız." dedi.

"Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor"

Arslan, ülkedeki gelir dağılımının hakkaniyetli olması için mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizerek, bu mücadeleyi sadece HAK-İŞ üyeleri için değil, tüm mağdurlar için yapacaklarını söyledi.

Çalışma hayatında birçok sorun olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Emekli olacak kardeşlerimiz, bir sonraki yıl emekli olursa maaşı daha da düşüyor. Dünyada böyle bir örnek olabilir mi? Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor. Sayın bakanlara, SGK'ye 'Lütfen bizi duyun, bu adaletsiz bir uygulama, bundan vazgeçin' diyoruz. Duyuramıyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Taşeron şirketlerden kardeşlerimizi kurtardık. 100 bin arkadaşımız hala kadro alamadı. 'Bizi duyun, bunları da kadroya alalım' diyoruz. 'Kamuda, yerel yönetimlerde eksiklerimiz var, bunları çözelim' diyoruz. Kimse duymuyor. Bunlar için mücadele etmemiz gerekiyor. Asgari ücret, kayıt dışı istihdam sorunları ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili mücadele etmemiz gerekiyor."

"Sergiden elde edilen 3 milyon Filistin'e gönderildi"

Konfederasyonun kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenledikleri etkinlikleri anlatan Arslan, 7 Ekim'de düzenledikleri "Bütün Renkler Gazze'ye Bağış Sergisi"nde satılan resimlerden elde edilen yaklaşık 3 milyon liranın Filistin halkına gönderildiğini aktardı.

Arslan'ın konuşmasının ardından, çalışma hayatı ve sendikal faaliyetlerdeki özveri ve emeklerinden dolayı sendikalar tarafından seçilen işçilere "Emek Ödülü" verildi.

Programa, Arnavutluk Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Gezim Kalaja, Ürdün İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Khaled Al-Fanatsah, Afrika Sendikalar Birliği Örgütü Genel Sekreteri Rezki Mezhuud, HAK-İŞ kurucu üyelerinden Mehmet Asena ve uluslararası sendikaların temsilcileri de katıldı.

