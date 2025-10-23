Öğrenci alımı yapılmayan bölümdeki araştırma görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Dava konusu olayda, Iğdır Üniversitesi Maliye Bölümünde görevli araştırma görevlisinin, bölüme öğrenci alımı yapılamaması gerekçesiyle kadrosuyla ilişiği kesilerek görevine son verilmiştir.



İlk derece mahkemesi, davacı hakkında görevinde yeterli olmadığına veya davacının disiplinsizliğine ilişkin herhangi bir soruşturma veya raporun da dosya kapsamında yer almadığı; bölüme öğrenci tercihi bulunmamasındaki kusurun ise davacıya yüklenemeyeceği gerekçesiyle kadrosuyla ilişiğinin kesilmesine yönelik işlemin iptaline karar vermiştir. Bölge İdare Mahkemesi, kararı hukuka uygun bulmuştur. Danıştay Sekizinci Dairesi ise, öğrenci alımı yapılamayan bölümde akademik personel istihdamının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmayacağından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görmemiştir.



Bölge İdare Mahkemesinin ısrar kararı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri kurulu tarafından yapılan değerlendirmede ise; öğrenci alımı yapılamayan bölümde akademik personel istihdamının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmayacağı açık olduğundan dava konusu işlemi hukuka uygun bulmuştur.



T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2024/1270

Karar No : 2025/859

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, 16/04/2018 tarihinde sona eren görev süresinin uzatılmamasına ilişkin Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün ... tarih ve E... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının 17/03/2014 tarihinde sınavla davalı idare bünyesinde 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı, toplam 4 yıl aynı bölümde görevine devam ettiği, davacının dahil olduğu statünün sınavla girilen, kadrolu araştırma görevliliği statüsü olduğu, davacı hakkında görevinde yeterli olmadığına veya davacının disiplinsizliğine ilişkin herhangi bir soruşturma veya raporun da dosya kapsamında yer almadığı; davalı idarenin gerekçesi noktasında olay ele alındığında ise, bölümde öğrenci olmamasının gerek idarenin planlamasındaki ve gerekse de öğrencilerin tercihleri sonucunda oluşan bir durum olduğu ve bu hususta davacıya atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı, nitekim davacının da kadroya alınma ve Kanun'un 33/a maddesi uyarınca alım süreci dikkate alındığında gelinen noktada sadece davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle görevine son verilmesinin hukuken kabul edilebilir bir gerekçe olmadığı ve hakkaniyet kuralları ile de bağdaşmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 20/10/2023 tarih ve E:2021/3460, K:2023/5034 sayılı kararıyla; davacının görev yaptığı Maliye Bölümünün, 29/02/2012 tarihinde açıldığı, davacının da davalı idarece açılan 1 adet araştırma görevlisi kadrosuna başvurduğu, başarılı bulunarak atamasının yapıldığı, sözleşmesinin 17/04/2018 tarihine kadar iki kez ikişer yıl olmak üzere uzatıldığı, davacının görev yaptığı dönemde bölüme herhangi bir öğrenci alımı yapılmadığı, bölümde öğrenci olmaması nedeniyle davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle sözleşmesinin uzatılmadığı, davacının görev yaptığı bölümde eğitim gören herhangi bir öğrencinin bulunmaması ve davacının görev süresinin uzatılmaması sonrasında bölüme yeni bir akademik personel alımı da yapılmadığı hususları birlikte değerlendiğinde, davalı idarece davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığının açık olduğu, öğrenci alımı yapılamayan bölümde akademik personel istihdamının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmayacağından dava konusu işlemde hukuka aykırılık, temyize konu kararda hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davalı idarenin istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının kadrosunun olduğu bölümde herhangi bir öğrenci olmadığı gibi davacı dışında akademik personel de bulunmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, Üniversite bünyesinde kendisi ile aynı durumda olan araştırma görevlileri bulunmasına rağmen sadece kendisi hakkında işlem tesis edilmesinin idari istikrar ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu, yargı süreci devam ederken maliye bölümünün kapatıldığı ve iptal kararı sonrasında personel ihtiyacı bulunan iktisat bölümünde görevlendirildiğinden dava konusu işlemin fiilen geri alındığı ve işbu davanın konusuz kaldığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Afyon ... Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 07/06/2010 tarihinde mezun olan davacı; Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünce 17/03/2014 tarihinde yayımlanan ilanda yer alan Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna ilişkin giriş sınavında başarılı olarak 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi kapsamında 2 (iki) yıl süreyle atanmış ve 16/04/2014 tarihinde göreve başlamıştır.

16/04/2016 tarihinde görev süresi 2 yıl süreyle uzatılan davacının 16/04/2018 tarihinde dolan görev süresi hizmetine ihtiyaç duyulmaması sebebiyle uzatılmamıştır.

Bunun üzerine, temyizen bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Araştırma Görevlileri" başlıklı 33/a maddesinde (dava konusu işlem tarihindeki haliyle); "Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler..." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda verilen mevzuat hükmü uyarınca idarenin öğretim yardımcısı statüsünde olan ve 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi uyarınca ataması yapılan araştırma görevlilerinin görev sürelerini uzatıp uzatmama konusunda takdir yetkisine sahip olduğu; ancak takdir yetkisine dayanan her idari işlemde olduğu gibi bu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak kullanması gerektiği açıktır.

Uyuşmazlıkta; davacının 2012 yılında kurulan Maliye Bölümü'nde görev yaptığı dönemde (16/04/2014-16/04/2018) bölüme herhangi bir öğrenci alımı yapılmadığı, bölümde öğrenci olmaması nedeniyle davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle görev süresinin uzatılmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının görev yaptığı bölümde eğitim gören öğrenci bulunmaması ve davacının görev süresinin uzatılmaması sonrasında bölüme yeni bir akademik personel alınmaması ve davalı idarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında subjektif nedenlerle kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belge bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, davalı Üniversite'de davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığı, öğrenci alımı yapılamayan bölümde akademik personel istihdamının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmayacağı açık olup dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. Kesin olarak, 17/04/2025 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.



KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.