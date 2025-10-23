İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
Sponsorlu İçerik
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan organik ürün, baharat, şarküteri ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

23 Ekim 2025 08:20
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan organik ürün, baharat, şarküteri ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; dana köfte, kıymalı börek ve sucuk yapımında sakatat, baharatta yasaklı boya, tarhanada ise gıda boyası kullanımı tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

