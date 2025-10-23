Hızla giden servis minibüsünün çocuğa çarptığı anlar kamerada
İstanbul'un Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuktan birine servis minibüsü çarptı. Çocuklardan biri kazadan kıl payı kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Bayrak Caddesi'nde okuldan çıkan iki çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla giden servis minibüsü çocuklardan birine çarptı. Bir çocuk kazan kıl payı kurtulurken diğeri yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.