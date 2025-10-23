İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı

İstanbul'da 2025'in ilk 9 ayında en çok konut satılan 10 ilçe ve ortalama metrekare fiyatları belli oldu. Esenyurt liderliği koruyor.

Haber Giriş : 23 Ekim 2025 09:00
İstanbul'da en çok konut satılan 10 ilçe merak konusu olmaya devam ediyor. Ocak-Eylül 2025 döneminde ülke genelinde satılan 1 milyon 128 bin 727 konutun 185 bin 568'i İstanbul'da gerçekleşti. Bu rakam, İstanbul'un toplam satışlar içindeki payının %16,44 olduğunu gösteriyor.

Yüksek faiz ortamına rağmen konut piyasasında hareketlilik sürerken, İstanbul'da en çok tercih edilen ilçeler ve bu ilçelerdeki ortalama metrekare satış fiyatları da dikkat çekiyor. Anadolu Yakası'nın sahil ilçelerine olan ilgi artarken, Avrupa Yakası'nda ise Başakşehir, Beylikdüzü ve Bahçelievler öne çıkıyor. Özellikle Esenyurt, hem en çok satış yapılan hem de metrekare fiyatı en düşük olan ilçe olarak öne çıkıyor.

İstanbul'da En Çok Konut Satılan İlk 10 İlçe

  • Esenyurt: 23 bin 77 adet
  • Pendik: 8 bin 569 adet
  • Başakşehir: 8 bin 440 adet
  • Bahçelievler: 8 bin 292 adet
  • Beylikdüzü: 7 bin 617 adet
  • Kartal: 6 bin 993 adet
  • Kadıköy: 6 bin 948 adet
  • Maltepe: 6 bin 312 adet
  • Ümraniye: 6 bin 215 adet
  • Sancaktepe: 6 bin 35 adet

Ortalama Metrekare Satış Fiyatları (Eylül 2025)

  • Esenyurt: 26 bin 150 TL
  • Pendik: 51 bin 485 TL
  • Başakşehir: 59 bin 160 TL
  • Bahçelievler: 42 bin 850 TL
  • Beylikdüzü: 38 bin 170 TL
  • Kartal: 63 bin 340 TL
  • Kadıköy: 138 bin 900 TL
  • Maltepe: 73 bin 800 TL
  • Ümraniye: 60 bin 700 TL
  • Sancaktepe: 44 bin 900 TL

Anadolu Yakası'na İlgi Yüksek

Satışlarda ilk 10'daki 6 ilçe Anadolu Yakası'nda yer alıyor. Özellikle Kadıköy, yüksek metrekare fiyatına rağmen en çok satış yapılan ilçeler arasında bulunuyor.

Avrupa Yakası'nda Öne Çıkan İlçeler

Avrupa Yakası'nda ise tercihler, özellikle Başakşehir, Beylikdüzü ve Bahçelievler'de yoğunlaşıyor.

Esenyurt'ta Fiyatlar Düşük, Satış Yüksek

Esenyurt, hem en çok konut satılan ilçe hem de metrekare fiyatının en düşük olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.

