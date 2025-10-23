İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!

23 Ekim Perşembe günü Türkiye genelinde hava bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. Meteoroloji, özellikle Trakya, Kuzey Ege ve bazı Orta Anadolu illeri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da ise gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Haber Giriş : 23 Ekim 2025 07:44, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 07:50
Hafta ortası itibarıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun batı ve iç kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak.

Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağış geçişleri görülebilecek. Sabah saatlerinde 16°C civarında seyreden sıcaklık, gün içinde en fazla 21°C olacak.

Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmesinde Edirne'nin güneyi, Kırklareli'nin güney kesimleri, Tekirdağ'ın batısı ve Çanakkale çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bu bölgelerde yağışlarla birlikte yerel su baskınları ve kısa süreli fırtınalar da yaşanabilir.

Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak

Bugün birçok bölgede hava kapalı olsa da yarından itibaren sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji, özellikle hafta sonu için daha ılıman bir hava öngörüyor.

Bölge bölge hava durumu (23 Ekim Perşembe)

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

İstanbul: 16°C / 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.

Bursa: 14°C / 22°C - Gün içinde yerel sağanaklar bekleniyor.

Çanakkale: 16°C / 22°C - Yağışlar yer yer kuvvetli.

Kırklareli: 13°C / 19°C - Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

İzmir: 17°C / 21°C - Sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli.

Muğla: 14°C / 19°C - Aralıklı sağanak.

Denizli: 13°C / 24°C - Öğle saatlerinde yağış geçişi bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Yozgat ve Sivas çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Ankara: 9°C / 21°C - Akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Konya: 9°C / 22°C - Bulutlu.

Sivas: 5°C / 20°C - Öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak; yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Trabzon: 15°C / 21°C - Sağanak yağışlı.

Ordu - Tokat: Yağışlı.

Sinop: 15°C / 23°C - Bulutlu.

Doğu Anadolu

Bölge genelinde yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Erzurum: 4°C / 15°C - Yükseklerde kar ihtimali.

Kars: 3°C / 15°C - Yağmur ve yükseklerde kar.

Van: 6°C / 16°C - Aralıklı sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda sağanak bekleniyor.

Diyarbakır: 10°C / 23°C - Akşam saatlerinde sağanak.

Mardin: 13°C / 23°C - Akşam sağanaklı.

Gaziantep: 11°C / 24°C - Bulutlu.

