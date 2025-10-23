Kira Gelirlerinde Yeni Vergi Yok, İstisnalar Kaldırılıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşmeleri devam eden vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin olmadığını açıkladı. GİB tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında "kiralarla ilgili yeni vergi geldiği" şeklinde kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlar yapıldığı ve bu nedenle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. TBMM'de görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapılan düzenlemelerde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi bulunmadığı, ancak istisnaların kaldırıldığı ifade edildi.

Kira Gelirlerinde Mevcut Uygulamalar

Mevcut hükümlere göre, mesken kira gelirleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tahsil edilmektedir. Elde edilen kira geliri istisna haddini (47 bin lira) aşarsa, bu gelirler izleyen yılın mart ayında beyan edilmekte ve buna göre gelir vergisi ödenmektedir. İstisna haddinin altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmemektedir.

İstisnadan Yararlanamayacaklar

Ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar

Ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar

Bu kişiler istisnadan yararlanamayacaktır. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır.

İstisnaların Kaldırılması ve Yeni Düzenlemeler

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle istisna uygulaması; emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar açısından korunacak, diğer kira geliri elde edenler bakımından ise kaldırılacaktır. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı maddesi gereği, beyan sınırı olan 18 bin lirayı aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Gerçek Gider Usulü ve Emekliler İçin İstisna

Gerçek gider usulünü seçenler, beyan edilen gelirlerden kiraya verilen meskene ilişkin giderler ve indirimler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyecektir.

Emekliler için istisna (47 bin lira) mevcut şartlarla korunacaktır.

mevcut şartlarla korunacaktır. Emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar bu istisnadan yararlanamayacaktır.

Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.