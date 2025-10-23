Altının kilogram fiyatı 5 milyon 910 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 850 bin lira, en yüksek 5 milyon 910 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 artışla 5 milyon 910 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 760 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 331 milyon 408 bin 770,41 lira, işlem miktarı ise 229,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 341 milyon 242 bin 450,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Online Döviz ve Altın Ticareti Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: