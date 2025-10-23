Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 910 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 910 bin liraya çıktı.

23 Ekim 2025 16:49, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 17:00
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 850 bin lira, en yüksek 5 milyon 910 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 artışla 5 milyon 910 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 760 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 331 milyon 408 bin 770,41 lira, işlem miktarı ise 229,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 341 milyon 242 bin 450,02 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Online Döviz ve Altın Ticareti Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış5.760.000,004.280,00
En Düşük5.850.000,004.072,65
En Yüksek5.910.000,004.395,70
Kapanış5.910.000,004.131,00
Ağırlıklı Ortalama5.877.182,154.268,99
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.331.408.770,41
Toplam İşlem Miktarı (Kg)229,35
Toplam İşlem Adedi38

