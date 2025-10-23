Düğünden sonra damat ve beraberindeki 2 kişiyi öldüren 3 kişi gözaltında

EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Düğünden sonra damat ve beraberindeki 2 kişiyi öldüren 3 kişi gözaltında

Sancaktepe'de düğünden sonra damadını ve beraberindeki 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayınbaba ve 18 yaşından küçük 2 çocuğu adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 17:30, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 17:31
Yazdır
Düğünden sonra damat ve beraberindeki 2 kişiyi öldüren 3 kişi gözaltında

Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde otomobille gelen 4 kişi, silahlı saldırıya uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Taner ve Edip Güçin ile Adıgüzel Kılıçkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırı sırasında araçta bulunan Adem Kaya'nın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Şüpheli Mahir G. (45), suçta kullandığı silahla yakalandı. Olay sırasında Mahir G'nin yanında bulunan 18 yaşından küçük M.G. ile Y.G. isimli oğulları da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mahir G. Asayiş Şube Müdürlüğüne, 18 yaşından küçük 2 şüpheli de Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Şüpheli Mahir G'nin maktul Edip Güçin'in (25) amcası ve aynı zamanda kayınbabası, Taner Güçin'in ise Edip Güçin'in yeğeni olduğu öğrenildi. Diğer maktul Adıgüzel Kılıçkan ile saldırı sırasında kaçan Adem Kaya'nın ise Edip Güçin'in arkadaşları olduğu belirlendi.

Düğününden birkaç saat sonra saldırıya uğradı

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktul Edip Güçin ile Y.G.'nin saldırıdan birkaç saat önce düğün yaparak evlendiklerini, düğüne katılmayan baba Mahir G'nin damadını arayarak evinin önüne çağırdığını, sonrasında saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Farklı suçlardan 5 kaydı olan Mahir G. emniyetteki ifadesinde, kızının zorla evlendiğini düşündüğünü, Edip Güçin ile bir süre mesajlaşarak tartıştığını ve bu evliliği doğru bulmadığını öne sürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, zanlının araca doğru ateş ettiği, bu sırada yanında bulunan bir kişinin de araca taş attığı yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber