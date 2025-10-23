EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü ve gazı yok, ama yaşam standardı bizden yüksek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, petrol ve doğal gazın tek başına kalkınma için yeterli olmadığını belirterek, "Türkiye'nin petrolü ve gazı yok. Japonya'nın ve Kore'nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama bizden daha iyi bir yaşam standardına sahipler. Bizim petrolümüz ve gazımız var ama açız, sıkıntı içindeyiz. Sorun bizde" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 17:46, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 17:47
Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü ve gazı yok, ama yaşam standardı bizden yüksek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde bölgenin aktivistleri, aydınları ve bilim adamlarıyla bir araya geldi. Pezeşkiyan, İran ekonomisinin petrole olan bağımlılığının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu ülkede bugüne kadar yöneticilik yapıp para kazandık. Eksikliklerimizi ve yetersizliklerimizi benzin, petrol ve gaz satarak telafi ettik" dedi.

Petrol ve doğal gazın tek başına kalkınma için yeterli olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Türkiye'nin petrolü ve gazı yok. Japonya'nın ve Kore'nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama bizden daha iyi bir yaşam standardına sahipler. Bizim petrolümüz ve gazımız var ama açız, sıkıntı içindeyiz. Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem de halkımız geçim zorluğu yaşıyor? Suç bizde" ifadelerini kullandı.

"Benzin fiyatının artırılması gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok"

Akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, bu konuda acele karar alınamayacağını belirterek, "Benzin fiyatının artırılması gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok. Benzinin litresi neden bin 500 tümen (75 kuruş) olmalı? Su bile bu fiyata değil. Ancak benzin fiyatına müdahale etmek kolay değil. Binlerce değişkenin dikkate alınması, planlama yapılması ve çözüm üretilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

