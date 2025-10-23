EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eğitim camiası olarak asli görevlerinin, evrensel değerleri ve insan haklarını tesis edecek bir kuşak yetiştirmek olduğunu belirtti. Bakan Tekin özel okullardaki fiyat algısına değinerek, sadece 82 okulun 1 milyon liranın üzerinde fiyat belirlediğini kaydetti. Okullarda MEB'in ücretsiz dağıttığı kitapların kullanılmadığı yönündeki şikayetler üzerine denetimleri sıkılaştırdıklarını ve bu denetimlere kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 17:06, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 17:32
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz dünyada insan haklarını, insanı odağa alan bir eğitim felsefesini tüm dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Tekin, eğitim camiası olarak asli görevlerinin, hem Türkiye'de hem dünya genelinde barış, insan hakları, demokrasi, hukuk devleti, adalet ve evrensel değerleri tesis edecek bir kuşak yetiştirmek olduğunu belirtti.

Tekin, bunun hem müfredat aracılığıyla hem de öğrencilerde farkındalık oluşturacak etkinliklerle yapılacağını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında da bu anlayışın bulunduğunu ifade etti.

Eğitimin, yalnızca kariyer odaklı olmayan, temel hak ve hürriyetleri korumaya, barışı ve insan haklarını savunmaya gayret edecek kuşaklar yetiştirme işlevine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim asli işimiz, bunu tesis edecek bir müfredat ve bir eğitim sistemi oluşturmak. İhlallerin farkında olan, gerekli tedbirleri alabilecek, dünyanın neresinde olursa olsun bir insan hakkı ihlali söz konusu olduğunda bunu protesto eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız ki dünyada hep birlikte barış içerisinde yaşayabilelim. Bizim Filistin ile ilgili, 7 Ekim 2023'teki saldırıların başladığı gün yaptığımız saygı duruşu etkinliği ve sonraki süreçte yaptığımız her şey aslında bu amaca vakıf işlerdir. Biz, dünyada insan haklarını, insanı odağa alan bir eğitim felsefesini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Dolayısıyla, Filistin'le ilgili gösterdiğimiz hassasiyete, yaptıklarımıza destek olan okul ve kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu hep beraber insanlığın ortak problemi, buna hep beraber sahip çıkmamız gerekir."

"Denetimlere devam edeceğiz"

Bakan Tekin, kamusal hizmetlerin yürütülmesine yönelik attıkları bütün adımlarda, okulların yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş bölümünü bir gereklilik olarak gördüklerini dile getirdi.

Özel okullardan 12 bin okul arasında 1 milyon liranın üzerinde fiyat belirleyen 82 okul olduğunu bildiren Tekin, özel okulların tamamında yüksek fiyatlar belirlendiği yönünde algı oluşturulduğunu söyledi.

Tekin, il ziyaretleri esnasında sohbet ettiği özel okul öğrencilerinin, okullarında MEB'in ücretsiz dağıttığı kitaplarla ders işlenmediğini söylediğini aktararak, bu konuya yönelik denetimleri sıkılaştırdıklarını belirtti.

Öğrencilerin kademeler arası geçişte girdikleri merkezi sınavların MEB kitaplarındaki konular ve müfredatla aynı çerçevede hazırlandığını ifade eden Tekin, Bakanlığın kitapları dışında kitap kullanılması durumunu tespit edebilmek adına denetimler yaptıklarını dile getirdi.

Tekin, "Bize gelen şikayetler olduğu için bu şikayetler üzerine kurum denetimleri yapıyoruz. Bu kurum denetimleriyle ilgili, işini düzgün yapan okullarımızın rahatsız olmasını gerektiren bir şey yok. Ama bu konuda denetimlere devam edeceğiz. Biz bu denetimleri yaparken hiçbir kurumu birbirinden ayırmıyoruz, bizim gözümüzde hepsi aynı." diye konuştu.

