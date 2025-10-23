Dolar 41,98 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 41,98 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 17:20, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 17:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,9760
|41,9770
|41,9830
|41,9840
|Avro
|48,7150
|48,7160
|48,8980
|48,8990
|Sterlin
|56,0500
|56,0600
|56,1000
|56,1100
|İsviçre frangı
|52,7160
|52,7260
|52,8920
|52,9020
|ANKARA
|ABD Doları
|41,9460
|42,0260
|41,9530
|42,0330
|Avro
|48,6750
|48,7550
|48,8580
|48,9380
|Sterlin
|55,9900
|56,2000
|56,0400
|56,2500