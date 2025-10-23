Dolar 41,98 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,9760 41,9770 41,9830 41,9840 Avro 48,7150 48,7160 48,8980 48,8990 Sterlin 56,0500 56,0600 56,1000 56,1100 İsviçre frangı 52,7160 52,7260 52,8920 52,9020 ANKARA ABD Doları 41,9460 42,0260 41,9530 42,0330 Avro 48,6750 48,7550 48,8580 48,9380 Sterlin 55,9900 56,2000 56,0400 56,2500