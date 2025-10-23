Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş'tan savunma istedi
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
MEB'den okul kütüphaneleri için yeni kılavuz
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Arslan'dan emekli maaşlarına tepki: Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor!
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Önerge kabul edildi: Genel Kurul çalışmalarına 1 hafta ara verecek
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
Araç kamerası almayanlar dikkat! Zorunlu olmasına 2 ay kaldı
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
EGM açıkladı: Polislerin alacağı promosyon tutarı belli oldu
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
Genel Kurulda Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğretmene şiddet cezasız kalmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, nöbetçi olduğu okul koridorunda tokat atan öğrenci velisi M.Ç., tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıyı kınayan öğretmenler, şiddet olaylarına yönelik önlem alınmasını istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 14:09, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 14:27
Yazdır

Alanya'da Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Z.Ö.'ye, geçen salı günü teneffüste nöbetçi olduğu koridorda 2'nci sınıfta eğitim gören bir öğrencinin velisi olan M.Ç. tarafından tokat atıldı. Z.Ö., yüzüne aldığı darbe sonrası darp raporu alıp şikayetçi oldu. Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrası gözaltına alınan M.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından dün tutuklandı.

Öğretmene tokat kamerada

Z.Ö.'ye saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Z.Ö.'nün okul giriş katındaki koridorda bir öğrenciyi kolundan tutup kapıdan dışarı yönlendirdiği sırada velinin tepki gösterip tokat attığı görüldü. Kayıtlarda, velinin öğrenciyi koridorun diğer tarafına götürdüğü sırada Z.Ö.'yü ise meslektaşlarının teselli ettiği anlar yer aldı.

Meslektaşlarından saldırıya tepki

Öğretmene yönelik saldırı, meslektaşları tarafından kınandı. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen, TEÇ-SEN, Eğitim- Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Anadolu Eğitim-Sen, Eğitimin Gücü Sendikası ve Hürriyetçi Eğitim- Sen temsilcileri açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı ve Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu Müdürü Mustafa Karagedik, 'Bir öğretmene el kaldırmak yalnızca bireysel bir şiddet eylemi değil, eğitimin onuruna, toplumsal değerlere ve geleceğimize yapılmış açık bir saldırıdır. Görevinin başında bir öğretmene el kaldırmak, geleceğimize vurulan bir darbedir. Bizler her gün bilgiyle, sabırla, sevgiyle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Ancak ne yazık ki öğretmenlere yönelik şiddet olayları artarak devam etmektedir. Bu durum sadece eğitimcilerin değil, tüm toplumun sorunudur. Yetkili kurumlar, öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için acil önlemler almalıdır. Okullarda güvenlik görevlilerinin acilen görevlendirilmesi, eğitimcilere yönelik şiddet cezalarının caydırıcı biçimde yeniden düzenlenmesi ve öğretmenlerin maddi sorunlarının çözülmesi artık zorunluluk hale gelmiştir' diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber