MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Kaymakamlık Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

2025-Kaymakamlık/2 Sınavı başvuruları 23-30 Ekim 2025'te alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM merkezlerinden veya online olarak yapabilecek. Sınav 6 Aralık'ta uygulanacak. Kılavuz ve başvuru formu bağlantıları ile tüm detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 10:00, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 10:16
Kaymakamlık Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların, başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Sınav Başvuru Süreci

  • Başvuru Tarihleri: 23-30 Ekim 2025
  • Sınav Tarihi: 6 Aralık 2025
  • Başvuru Yöntemleri:

Başvuru ve Bilgilendirme Dokümanları

