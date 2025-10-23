Polis merkezinde ifade sırasında saldırıya uğrayan şüpheli öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis merkezinde ifade için bulunan şüphelinin, mağdur kişinin yakınlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi olayına ilişkin, 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bugün Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi Amirliği'nde ifade işlemleri için bulunan bir şüpheliye, mağdur kişinin yakınları tarafından saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren 2 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış olup, 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir."