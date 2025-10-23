İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine ilişkin, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 23 Ekim 2025 07:29, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 07:43
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in söz konusu ilhak girişimine, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir" sözleriyle tepki gösterdi.

Açıklamada, Gazze'de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adımın, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir.

Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir."

CEVDET YILMAZ: ATEŞKESE DÖNÜK BİR SABOTAJDIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararının "hukuksuz ve yok hükmünde" olduğunu söyledi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu belirterek, bu yaklaşımın Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdit olduğunu da kaydetti. Yılmaz, "Filistin Devletini tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuku esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ediyoruz. İşgal sona erip, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

EFKAN ALA: BARIŞA AÇIK BİR MEYDAN OKUMA

Karara bir tepki de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi.

Ala, "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dönük girişimleri, uluslararası hukukun açık ihlali ve uluslararası toplumun bugüne dek tesis etmeye çalıştığı barış mimarisine yönelik açık bir meydan okumadır. Uluslararası toplum, bu hukuksuz girişim karşısında sessiz kalmamalı; Filistin halkının onurlu bir geleceğe sahip olma hakkını somut adımlarla desteklemelidir." dedi.

ÖMER ÇELİK: BU TAMAMEN HUKUKSUZ BİR SALDIRGANLIKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise İsrail Meclisi'nin kararını soykırım siyasetinin yeni bir adımı olarak tanımladı.

Çelik, açıklamalarında şunlaru kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır.

Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir."

