Ekonomist Ünvanı Kamuda Hangi Hizmet İhtiyaçları İçin Kullanılabilir?

Ekonomist, ekonomi alanında uzmanlaşan kişi olup, çalışma alanları arasında akademi, devlet kurumları ve özel sektör yer aldığı gibi bankacılık, finans, muhasebe, ticaret, pazarlama, işletme, lobicilik sektörlerinde de görev alabilmektedir. Üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar. Veri toplama yöntemlerini geliştirirler. Enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında inceleme yaparlar. Kamu kurumları ekonomi, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında ekonomist çalıştırabilirler. Kurumların gelirlerinin artırılması ve borç ve alacakların takas ve mahsubu, muhasebe iş ve işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerinde ekonomist kadro unvanında çalışan personelden yararlanmak mümkündür.

Ekonomistler, sayısal düşünme yeteneğine sahip kişiler olarak; ekonomi, sosyoloji, hukuk, istatistik alanlarında aldıkları üst düzey akademik bilgilerini görev aldıkları kurumların kaynaklarını ihtiyaçlar doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak üzere çalışmalar yaparlar. Kaynakların ve hizmetlerin sunumunda veri toplama yöntemlerini geliştirir; maliyet ve karlılık çalışmaları yaparak istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yaparlar. Ekonomik planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık, sosyal hizmet ve yardım alanlarında görev alırlar. Stratejik plan ve performans planlarının hazırlanması çalışmaları, faaliyet raporunun hazırlanması, bütçe ve kesin hesap çalışmaları, gelir ve gider, yeniden değerlendirme çalışmaları, hizmetlerle ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması gibi birçok alanda ekonomistlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, ekonomist kadrosuna atanabilmek için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak gerekir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında (T:04.08.2014, S:75850160-303.01.01/46174) "hangi yüksek lisans programlarının ekonomi alanına girdiği konusunda tereddüde düşüldüğünden ekonomistlere ilave tazminat oranlarının ödenebilmesi için yüksek lisans programlarından hangilerinin ekonomi alanına girdiği konusundaki yazısı 08/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul'un görüşü de dikkate alınarak, yüksek lisans programlarından Ekonomi (İktisat), Finans ve Ekonomi, Uluslararası Ekonomi programlarının ekonomi alanına girdiğine karar verilmiştir." denilmiştir.

Sonuç olarak, ekonomistler kamuda finans, muhasebe, ticaret, pazarlama, işletme, araştırma ve geliştirme birimleri gibi birimlerde görev alabilmeleri mümkündür.