TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü imzaladıklarını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, tarım sektöründeki en kritik eksiklerden birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu ve ara eleman açığının devam ettiğini belirtti. Yeni iş birliğiyle, çeşitli illerdeki 30 tarım alanındaki meslek lisesinin, ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarıyla eşleştirileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 15:58, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 16:00
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları işbirliğiyle, çeşitli illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesini ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarıyla eşleştireceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, mesleki eğitime iş dünyasını entegre etmek adına 2019'da atılan adımın kapsamını daha da genişlettiklerini söyledi.

Türkiye'nin geleceği için tarım sektöründe mesleki eğitim ve özel sektör arasında yeni bir işbirliği sayfası açtıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Tarım, bir ülkenin sadece gıda güvenliğini sağlamakla kalmaz, istihdam sağlar, bölgesel kalkınmayı besler, dış ticaret dengemize katkı yapar ve döngüsel ekonominin temelini oluşturur." dedi.

Hisarcıklıoğlu, dünyada iklim değişikliğinin, tedarik zinciri şoklarının ve nüfus artışının etkileriyle tarımın stratejik öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımın artık sadece çiftçinin değil, ülke güvenliğinin de temel unsurları yer aldığını belirtti.

"Ara eleman açığı devam ediyor"

Tarımın potansiyelini hayata geçirmek için en kritik eksiklerden birinin nitelikli insan kaynağı olduğu bildiren Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde maalesef köylerde, çiftliklerde çocuk sesi kalmadı. Tarım sektörümüzde modern tarım tekniklerini bilen, gıda teknolojileri ve laboratuvar uygulamalarına hakim, hayvancılıkta bakım ve sağlığı profesyonelce yürütebilen tekniker ve teknisyenlere büyük ihtiyaç vardır. Bir tarafta üretimin teknolojik dönüşümü hızlanırken, diğer tarafta sahada uygulayacak, bakımını yapacak ve yenilikleri uygulamaya koyacak ara eleman açığı devam etmektedir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bu boşluğun, verimliliği, kalite ve rekabet gücünü doğrudan etkilediğini, gençler için sürdürülebilir istihdam fırsatlarının önünde bariyer oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile TOBB arasında imzalanan bu işbirliğiyle, çeşitli illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesini, ticaret borsalarımız ile ticaret ve sanayi odalarımızla eşleştireceğiz. Tarım meslek liselerimiz öğrencilere hem teorik bilgiyi hem de gerçek üretim ortamlarında uygulamalı deneyim verecek. Mezun olduklarında doğrudan üretim süreçlerine katılabilecek, işletmelerin aradığı nitelikte elemanlar haline gelecekler. TOBB olarak bizler, 367 oda-borsa ve 2 milyon üyemizle ülkemizin iş dünyasını temsil ediyoruz. Bu gücü, eğitimi güçlendirilmesi için seferber ediyoruz."

