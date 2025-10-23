MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan- DEM heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

23 Ekim 2025 10:29, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 10:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı 28 Ekim'de kabul edecek.

'Üçüncü görüşme' mesajı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini" ifade etmişti.

