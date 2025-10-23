Cumhurbaşkanı Erdoğan- DEM heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğini" ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı 28 Ekim'de kabul edecek.

