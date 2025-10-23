İzmir'de asayiş uygulaması: 136 tutuklama

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 174 kişiye işlem yapıldı, 195 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, 13-19 Ekim'de kent genelinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, 32 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 899 gram narkotik madde, 30 bin 59 uyuşturucu hap, 11 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

